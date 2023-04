Nach 21 Jahren im Verein zum Kapitän geworden

Werbung

Hanfthal erlebte im Winter einen kleinen Umbruch, neben dem Trainerwechsel von Mario Stoiber hin zu Vaclav Pechal verstärkte man sich mit Adis Barucija, verlor aber Kapitän und Abwehrchef Philipp Stoiber. Die Schleife hat nun ein anderer Innenverteidiger: Vereinsurgestein Patrick Wiener, seit 2002 beim UFC und bis jetzt Stellvertreter. „Grundsätzlich war es eine Entscheidung zwischen mir und dem Vrabel Luki, der Coach hat dann gefragt, ob es für alle passt, wenn ich es werde“, erzählte Wiener. Die Spieler waren einverstanden, Vrabel ist nun Stellvertreter.

„Ich möchte mich auch noch beim Philipp für die vielen Jahre als Spieler und Kapitän bedanken“, richtet der Neo- Kapitän aus, der zudem im Vorstand vertreten ist und dort laut eigener Aussage „auch immer die Sicht der Spieler vorbringt“. Wie schätzt Wiener seine Stärken ein? „Ich bin schon etwas routinierter und hab beim Verein fast durchgehend Kampfmannschaft gespielt. Als Innenverteidiger passt es denk ich auch, und ich verstehe mich mit allen Spielern recht gut. Aber ich bin auch einer, der einmal lauter wird, wenn es beim Match nicht passt.“ Trainer Vaclav Pechal kennt er seit seiner ersten Zeit in Hanfthal als Spieler (2009-10), nun sind die beiden wieder vereint. Das Zepter am Feld übernimmt er in einer schwierigen Zeit, Hanfthal überwinterte lediglich auf Rang elf.

Wiener: „Die Neuen können Partie allein entscheiden“

„Der Abgang vom Philipp hat fußballerisch und menschlich wehgetan, aber ich denke, wir haben uns gut verstärkt. Adis und Vaclav haben beide die Qualität, ein Spiel im Alleingang zu entscheiden“, so Wiener, dessen Team mit vier Zählern aus drei Partien nicht schlecht ins Frühjahr startete. Ganz glücklich ist er aber nicht: „Unser Ziel war, an die anderen Bezirksklubs heranzukommen, so in Richtung Platz sieben. Wir sind in die erste Partie gut reingekommen, gegen Wildendürnbach (1:4, Anm.) hätten wir uns aber mehr erwartet.“ Dementsprechend blickt der Neo-Kapitän nun in die Zukunft: „Wir wollen jetzt als Team zusammenwachsen und uns einspielen, damit nicht wieder so ein Herbst passiert.“

Ex-Kapitän Stoiber stand übrigens beim ersten Heimspiel der Reserve gegen Grabern in der Vorwoche wieder am Feld – und zwar als Schiedsrichter. „Leider hat er noch immer Bandscheibenprobleme, mir wär nämlich lieber, wenn er noch spielen würde“, lachte Rogler. Dem Funktionär zufolge ist Stoiber allerdings auch als Schiedsrichter talentiert: „Wenn er das weitermacht, ist uns als Verein natürlich auch geholfen, er macht es sehr gut und fair. Aber vielleicht entscheidet er sich ja um und gibt nächstes Jahr ein Comeback in der Reserve“, hofft Rogler.