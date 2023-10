Zwischen Erleichterung und Ärger: Gleich zwei Serien rissen

Bis zum vergangenen Wochenende gab es eine Mannschaft, die noch keinen einzigen Punkteverlust hinnehmen musste, den USV Nappersdorf. Und einen Verein, der noch keinen einzigen Zähler einfahren konnte, den SV Pulkau. Beide Serie rissen und sorgten für Erleichterung und Ärger bei den betroffenen Vereinen:

Schauplatz Pulkau

Es ist passiert! Nach sieben Spieltagen konnte der SVP endlich aus ihrer Sicht erstmals anschreiben. Die Pulkauer haben aber nicht einfach nur angeschrieben, sondern konnten auch den ersten Sieg einfahren. Beim SU Grabern feierte die Narovec-Truppe einen klaren 5:1 Erfolg einfahren. „Das Gefühl zu gewinnen ist einfach fabelhaft“, freut sich Co-Trainer Christopher Hölzl. Es ist der erste Sieg unter dem neuen Trainerduo Narovec und Hölzl. „Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft, die Leistung war mehr als nur top“, schwärmte Hölzl.

Was die Sache bzw. den Sieg besonders pikant macht, bei den Grabernern stand Klaus-Jürgen Spätauf an der Seitenlinie, der ja bis zur Vorsaison Trainer in Pulkau war.

Schauplatz Nappersdorf

Beim USV hat die Siegesserie ein vorzeitiges Ende gefunden. Gegen Guntersdorf gab es durch einen Treffer in der 88. Minute ein 2:2. „Das Glück war diesmal nicht auf unserer Seite, sondern aufseiten des Gegners“, gab Spieler und Sektionsleiter Reinhard Krysl zu Protokoll.

Durch das Unentschieden verlor die Gremmel-Truppe zwar die Tabellenführung, aber punktegleich mit Leitzersdorf bleibt man weiter – ohne eine Niederlage. Das bestätigt auch Krysl: „Wir müssen das Spiel einfach abhaken und nach vorne schauen. Es ist nichts passiert, wir sind immer noch ungeschlagen. Alles andere wäre Jammern auf hohem Niveau.“ Stimmt, Nappersdorf bleibt nämlich weiter ein Überraschungsteam.