Beschimpfungen kommen Hanfthal teuer zu stehen

Die Verabschiedung der langjährigen Hanfthal-Spieler Johannes Öfferl, Philipp Stoiber und Florian Wiesmann beim letzten Saisonspiel gegen Fallbach wurde von einer 2:7-Pleite und zwei Platzverweisen für die Pechal-Elf überschattet. Zusätzlich flatterte jetzt auch noch eine Geldstrafe über 350 Euro für den UFC ins Haus. Als Begründung wurde die „Verletzung der Sicherheit bei Spielen“ angegeben. Aber was ist mit diesem eher schwammigen Begriff überhaupt gemeint?

Sektionsleiter Oliver Rogler klärte auf: „Der Schiedsrichter hat viel gegen uns gepfiffen und da waren halt Emotionen dabei, es sind unschöne Worte gefallen. Laut seinem Bericht hat sich der Schiri nicht sicher gefühlt, weil er nach Abpfiff am Weg zur Kabine von Besuchern mit Bierflaschen in der Hand beschimpft wurde und keine Ordner da gewesen seien“. Der Funktionär warf ein, dass die Schiedsrichterkabine am örtlichen Platz mitten im aufgrund des Regens an diesem Tag ohnehin gut besuchten Tribünengebäude ist, sodass sich derartige Situationen schwer vermeiden lassen würden.

Zwei Tschechen dürften im Sommer kommen

„Ich lese mir immer die Strafa-Entscheidungen durch und das dürfte bei den Schiris momentan im Trend sein. Die machen sich’s da schon etwas leicht, für mich ist das nicht richtig und eine Stellungnahme beim Verband dazu bringt auch nichts“, haderte Rogler. Übertrieben dargestellt wurde im Bericht des Unparteiischen laut dem Funktionär auch das Rot-Foul von Alexander Piswanger, der drei Spiele Sperre erhielt und somit zu Beginn der kommenden Saison zuschauen muss.

Apropos kommende Saison: Da dürfte der UFC zwei neue Tschechen haben, darunter einen als Keeper, nachdem Florian Wiesmann zu Wildendürnbach wechselte. Matthias Leisser dürfte ebenfalls gehen und sich dem Erstklässler Unterstinkenbrunn anschließen.