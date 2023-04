Platzverweise überschatten ATSV-Sieg

Hollabrunn ATSV - Nappersdorf 3:1. Die Gäste aus Nappersdorfer starteten gut in die Partie und hatten gleich nach einer halben Minute eine vielversprechende Möglichkeit vor dem Tor der Hollabrunner. ATSV-Keeper Martin Sehnal gelang es jedoch den Schuss der Nappersdorfer zu vereiteln.

In der 16. Spielminute lam er jedoch zum 0:1 für die Nappersdorfer. Nach einem Querpass vors Tor der Hollabrunner drückte Vojtech Pazdera die Kugel eiskalt ins Netz des ATSVs. In Folge glich sich die Partie spielerisch wieder aus. Nappersdorf-Coach Martin Gremmel wurde in der 37. Spielminute schließlich mit Rot von der Trainerbank verwiesen, da er voller Wut eine Trinkflasche aufs Spielfeld warf. Grund für für den Ausraster des Trainers war eine Szene im Strafraum der Hollabrunner, bei der der Nappersdorfer Trainer einen Elfmeter sah.

ATSV-Sektionsleiter Gerhard Köck bewertet die Situation anders: „Weder unsere Spieler noch die Nappersdorfer Gegenspieler haben in dieser Szene einen Strafstoß gesehen. Der Schiri hat richtig gehandelt". Kurz vor dem Halbzeitpfiff bekamen die Hollabrunner schließlich die Möglichkeit zum Ausgleich. Serkan Ciftci holte aus einer Situation einen Elfmeter und verwandelte ihn anschließend zum 1:1.

Es regnet Karten für Nappersdorf

Die zweite Hälfte wurde maßgeblich von der körperbetonten Spielweise der Nappersdorfer beeinflusst. So geselle sich Reinhard Krysl in der 70. Minute nach einer gelb-roten Karte zu seinem Coach auf die Zuschauertribüne. Zehn Minute später entschied sich auf Goalscorer Vojtech Pazdera dazu, aufgrund einer gelb-roten Karten vorzeitig duschen zu gehen.

Nachdem die Hollabrunner schließlich in der 85. Minute durch einen Treffer von Amir Zeka mit 2:1 in Führung gehen konnte, warf auch Nappersdorfs Stürmer Wolfgang Meier die Nerven weg und holte sich beim Schiedsrichter den Platzverweis ab. In der 89. Minute machte Jovan Pavlovic schließlich mit seinem Kopfballtreffer nach Serkan Ciftcis Flanke den Sack zum 3:1 zu. Um auch noch aufseiten des ATSVs einen Platzverweis zu verzeichnen, entschied sich Avni Imeri dazu, sich nach einer Tätlichkeit in der 91. Minute ebenfalls mit Rot ausschließen zu lassen.

„Wenn die Nappersdorf nicht nach so vielen Karten gebettelt hätten, wäre die Partie wahrscheinlich enger geworden“, so ATSV-Sektionsleiter Gerhard Köck

Statistik:

Hollabrunn ATSV - Nappersdorf 3:1 (1:1)

Torfolge: 0:1 (16.) Pazdera, 1:1 (45+1., Elfmeter) Ciftci, 2:1 (85.) Zeka, 3:1 (89.) Pavlovic

Karten: Imeri (40., Gelbe Karte Unsportl.), Kanceltik (48., Gelbe Karte Unsportl.), Sari (72., Gelbe Karte Foul), Imeri (90+1., Rote Karte Tätl.), Ciftci (28., Gelbe Karte Unsportl.)Weiss (45., Gelbe Karte Kritik), Gruener (85., Gelbe Karte Kritik), Pazdera (27., Gelbe Karte Foul), Gremmel (37., Rote Karte Unsportl.), Pazdera (80., Gelb/Rote Karte Unsportl.), Meier (29., Gelbe Karte Foul), Meier (86., Gelb/Rote Karte Kritik), Krysl (70., Gelb/Rote Karte Kritik), Krysl (70., Gelbe Karte Kritik), Grüner (83., Gelbe Karte Unsportl.), Hartl (63., Gelbe Karte Foul)

Hollabrunn ATSV: Sehnal; Nuredini, Sari, Sormaz; Zeka, Pavlovic, Kostic, Kanceltik (61. Petrovic); Imeri, Tazi, Ciftci

Nappersdorf: Thürmer, Schuster, Gruener (89. Mörth), Hartl, Zinkel, Weiss, Gruber, Novotny (82. Grüner), Kletzander, Pazdera, Meier

150 Zuschauer, Schiedsrichter: Hamid Topuz