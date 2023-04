Zittersieg für die Eintracht

Werbung

Die Eintracht war von der papierform her der klare Favorit eigentlich. Doch es ist der „Underdog“, der das erste Tor macht. Nach einem Angriff über die Flügel brachte Proksch einen Stanglpass ins Zentrum zu Lukas Matyska. Der Offensivspieler rutschte in den Ball hinein und drückt selbigen über die Linie - 0:1. Die Führung hielt auch einige Zeit. Es dauerte bis zur 38. Minute, bis die Eintracht die passende Antwort fand. Martin Rygl ließ seine Gegenspieler im Strafraum alt aussehen und schloss eiskalt zum 1:1 ab.

In der 42. Minute hatte Matyska die Möglichkeit zur neuerlichen Führung, doch er verfehlte sein Ziel. Der anschließende Abstoss kam auf die Seite zu Florian Eser, der seine Schnelligkeit nutzte und vorbei an Keeper Prokes zog. Danach hatte er nur mehr das leere Tor vor sich und keine Probleme, das 2:1 und damit die erstmalige Führung für die Pabst-Truppe zu erzielen. Damit ging es auch in die Kabinen, weil die Eintracht das dritte Tor nicht machte.

Grabern probierte alles für den Ausgleich

Nach 59 Minute machten es die Gäste aus Grabern besser. Bei einem Eckball stand Matyska völlig frei an der zweiten Stange und drückte den Ball über die Linie - 2:2. „Wir waren wieder gezwungen, mehr zu machen für die drei Punkte“, sagte Eintracht-Trainer Maximilian Pabst. Genau dies taten sie auch. Nach 71 Minuten kam ein gescheiterter Klärungsversuch der Graberner Verteidigung zu Rygl, der allein im Strafraum wenig Mühe hatte, seine Mannschaft erneut in Führung zu bringen - 3:2.

Einerseits verabsäumte es die Eintracht, das vierte nachzulegen, andererseits schmiss die Wenninger-Truppe alles alles nach vorne, um den neuerlichen Ausgleich zu erzielen. Möglichkeiten dazu waren auch vorhanden, doch es sollte am Ende nicht gelingen. Die Eintracht brachte den knappen Vorsprung über die Zeit. „Das Spiel war nicht so berauschend von uns“, war Pabst erleichtert über den Sieg. „In den entscheidenden Phasen haben wir das Tor nicht gemacht und bei den Gegentoren nicht enegerisch genug attackiert“, analysierte Grabern-Sektionsleiter Ernst Semmelmeyer hingegen das Spiel.

Statistik:

Eintr. Pulkautal - Grabern 3:2 (2:1)

Torfolge: 0:1 (15.) Matyska, 1:1 (38.) Rygl, 2:1 (42.) Eser, 2:2 (59.) Matyska, 3:2 (71.) Rygl

Karten: Dundler (85., Gelbe Karte Kritik)

Eintr. Pulkautal: Kruty, Schaludek, Rygl, Raab (84. Weber), Geischläger Benjamin, Dundler Oliver, Schreder, Dundler Matthias, Eser, Öhribauer (81. Wieninger), Sulzberger

Grabern: Proksch, Zwieb, Prokes, Fuchs, Schwabl, Schwayer, Strobl (71. Ivanov), Matyska, Mazel (76. Schinagl), Garbachkov, Panzer (84. Sauberer)

120 Zuschauer, Schiedsrichter: Lukas Scharl