Im achten Anlauf endlich wieder gewonnen

Grabern - Hanfthal 6:1. Ohne dem gesperrten Miroslav Styks ging Hanfthal in das Spiel bei Grabern und nach etwas mehr als einer Viertelstunde musste bei den Gästen auch noch Spielertrainer Vaclav Pechal mit einer Achillessehnenverletzung ausgetauscht werden. Nur eine Minute später hämmerte Graberns Dominik Schwabl einen Freistoss genau ins Kreuzeck - 1:0. Sieben Minuten später erhöhte Spielertrainer Klaus-Jürgen Spätauf nach guter Kombination auf 2:0. UFC-Sektionsleiter Oliver Rogler haderte: „Da ist er recht leicht durch die Mitte durchgegangen, da hätten drei Leute in den Zweikampf gehen können“. Auch offensiv blieben die Gäste erfolglos, obwohl man durchaus zu Chancen kam.

Die Graberner machten weiter Druck, schafften es aber in der ersten Halbzeit nicht, das dritte Tor nachzulegen. Damit ging es mit 2:0 in die Kabinen. Nach Wiederanpfiff blieb die Spätauf-Truppe druckvoll, aber auch Rogler sah sein Team nun gut in der Partie. Lukas Vrabel, Adis Barucija und Johannes Öfferl vergaben die besten Chancen auf das Anschlusstor, stattdessen fiel in Minute 62 das 3:0: Nach einem Angriff über mehrere Stationen war Schwabl zur Stelle und schloss diesen erfolgreich ab, wieder machte es die UFC-Defensive dem Gegner zu leicht. Nur acht Minuten später erhöhte Panzer auf 4:0, damit war das Spiel entschieden. Jiri Svejkar gelang in Minute 79 für Hanfthal noch der Ehrentreffer.

Grabern macht alles klar

Nur zwei Minuten später durfte Tomas Kyzlink sich auch in die Schützenliste eintragen und erhöhte auf 5:1. Das halbe Dutzend machte in der Nachspielzeit Leonhard Strobl mit einem platzierten Schuss ins Eck voll - 6:1. Rogler fasste die restlichen Gegentreffer zusammen: „Da sind sie auf der Seite mit ein, zwei Kombinationen durchgegangen und haben den Stangler gespielt“. Damit kann Grabern nach sieben Niederlagen in Folge wieder einen Sieg feiern. „Das war ein sehr wichtiger Sieg für uns“, war Grabern-Sektionsleiter Ernst Semmelmeyer erleichtert. Rogler haderte: „Das war zu wenig von der ganzen Mannschaft, wir haben nicht unser Spiel gespielt und verdient verloren, auch wenn es vielleicht ein bisschen zu hoch war“.

27.10.2023 20:00

Statistik:

GRABERN - HANFTHAL 6:1 (2:0).

Torfolge: 1:0 (17.) Schwabl, 2:0 (24.) Spätauf, 3:0 (62.) Schwabl, 4:0 (70.) Panzer, 4:1 (79.) Jiri Svejkar, 5:1 (81.) Kyzlink, 6:1 (91.) Strobl.

Gelbe Karten: Jonjic (43. Foul); .

Grabern: Sicker; Kyzlink (89. Hofmann), Spätauf (89. Hogl), Schinagl (89. Öller), Jonjic, Priborsky, Panzer, Garbachkov (77. Vejchoda), Schwabl, Ivanov, Brunthaler (70. Strobl).

Hanfthal: Marek Svejkar; Sebastian Pfennigbauer, Siml, Piswanger; Jiri Svejkar, Podola, Johannes Pfennigbauer, Lukas Vrabel; Pechal (16. Rogler/72. Gugenberger); Öfferl (86. Wieser), Barucija.

70 Zuschauer, Schiedsrichter: Ernes Bajric.