SU startet mit einem Sieg

Grabern - SG Röschitz/Sitzendorf 3:1. Debüt für Klaus-Jürgen Spätauf für den SU Grabern, erstes Spiel unter seiner Leitung. In der fünften Minute scheiterte erstmals Schwabl. Die Gäste aus Röschitz versteckten sich aber auch nicht und hatten ihrerseits zwei gute Möglichkeiten zur Führung, die sie nicht nutzen konnten. Nach 20 Minuten dann das erste Tor der neuen Saison. Nach einem Freistoss kam der Ball zu Tomas Kyzlink, der den Ball volley übernahm und vom Sechzehner genau ins Tor schoss - 1:0.

Nur sechs Minuten später holt sich Stefan Panzer den Ball von einem gegnerischen Verteidiger. Er lief auf den Goalie zu, überspielte diesen und schob zum 2:0 ein. Wieder nur sechs Minuten später gab es Elfmeter für Röschitz. Thomas Winter trat an und verwandelte sicher - 2:1. Damit ging es auch in die Kabinen.

Panzer macht alles klar

Nach 58 Minuten war wieder die Spätauf-Truppe am Zug. Ein weiter Ball ging zu Kyzlink, der auf Panzer ablegte. Dieser schaffte mit einem platzierten Schuss ins lange Eck, das 3:1 zu erzielen. Zweiter Treffer an diesem Abend für den Mittelfeldspieler.

Die SG probierte in weiterer Folge noch einmal alles, um den Anschlusstreffer zu erzielen, doch dieser sollte nicht mehr gelingen. Ein vierter Treffer der Gastgeber ebenso wenig. Dafür gab es noch das Debüt von Trainer Spätauf im SU-Dress. In Minute 90 löste er Dominik Schwabl ab. Am Ergebnis änderte es nichts mehr. „Es ist ein gutes Gefühl, zuhause gewonnen zu haben“, war Grabern-Spielertrainer Klaus-Jürgen Spätauf erleichtert.

18.08.2023 20:00

Statistik:

Grabern - SG Röschitz / Sitzendorf 3:1 (2:1).

Torfolge: 1:0 (20.) Kyzlink, 2:0 (26.) Panzer, 2:1 (32., Elfmeter) Winter, 3:1 (58.) Panzer.

Gelbe Karten: ; Vacek (84. Foul), Othilinger (74. Foul).

Grabern: Sicker; Schwabl (90. Spätauf), Strobl (83. Kührer), Gregor Vejchoda, Schinagl, Panzer, Jonjic, Brunthaler (76. Steinböck), Kyzlink, Priborsky, Wagner.

SG Röschitz / Sitzendorf: Frühwirth; Bilek, Nasufi, Vacek, Maurer, Paxa, Pusic, Robl, Kölbl (71. Fleischhacker), Othilinger, Winter.

120 Zuschauer, Schiedsrichter: Emre Tug.