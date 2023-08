In letzter Minute Punkt geholt

Guntersdorf - Gaubitsch 1:1. Bereits nach acht Minuten gab es den ersten „Muntermacher“ für Guntersdorf. Gaubitsch mit einem Angriff, der Ball kommt zu Dite, der den Ball an die Latte knallte. Nach etwas mehr als 20 Minuten wurden die Gastgeber offensiv erstmals vorstellig, doch der Kopfball verfehlte sein Ziel. In der 40. Minute tauchte Spacek beim SCG alleine vor dem gegnerischen Tormann auf., aber er fand in Sauer seinen Meister. So ging es torlos in die Kabinen.

Dramatische Schlussphase

Zehn Minuten war die zweite Halbzeit erst jung, da gab es einen Freistoss für die Helebrant-Truppe. Kurzweil trat an und setzte den Freistoss an die Latte. Damit steht es 1:1 bei den Aluminium-Treffern. Auf der Gegenseite scheiterte Dorn in Minute 72 an Goalie Konvalina. Vier Minuten später musste Guntersdorf-Trainer Oldrich Helebrant nach wiederholter Kritik mit Gelb-Rot vom Platz.

Die letzten Minuten wurden dramatisch. In Minute 84 verunglückte ein Rückpass von Dominik Riedmayer so sehr, dass der Ball ins Tor ging - 0:1. Die Gastgeber warfen alles nach vorne und wurden auch belohnt. Nach einem Eckball entstand ein Gestocher, bei diesem David Kriva am schnellsten reagierte und das 1:1 machte. Kurze Zeit später war Schluss. „Den Punkt müssen wir nehmen. Die Leistung und Disziplin muss aber verbessert werden“, befindet Guntersdorf-Obmann Franz Schöberl.

Statistik:

Guntersdorf - Gaubitsch 1:1 (0:0).

Torfolge: 0:1 (84., Eigentor) Riedmayer, 1:1 (90+2.) Kriva.

Gelbe Karten: Bauer (82. Foul), Riedmayer (21. Foul), Helebrant (45. Kritik), Kriva (32. Foul), Kurzweil (21. Unsportlichkeit); Petrasek (49. Foul), Uhl (47. Foul), Valent (32. Foul), Fischer (76. Foul).

Guntersdorf: Konvalina; Lehner (80. Mikolasek), Ondica, Kriva, Bauer, Schöberl, Binder, Riedmayer, Hogl, Spacek (65. Altenburger), Kurzweil.

Gaubitsch: Sauer; Valent (HZ. Dorn), Philipp Uhl (90+2. Schöfmann), Florian Uhl, Zillinger, Dite, Stefan Uhl (63. Fischer), Zelger, Prukl, Petrasek, Nekam.

75 Zuschauer, Schiedsrichter: Herbert Steininger.