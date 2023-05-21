Wildendürnbach - Hollabrunn ATSV 0:5 (0:3)
21.05.2023 17:00
Statistik:
Wildendürnbach - Hollabrunn ATSV 0:5 (0:3)
Torfolge: 0:1 (13.) Ciftci, 0:2 (19.) Tazi, 0:3 (34.) Tazi, 0:4 (81.) Stankovic, 0:5 (89.) Kostic
Karten: Kölbl (78., Gelbe Karte Foul), Eder (36., Gelbe Karte Foul), Hradil (69., Gelbe Karte Foul)Ciftci (6., Gelbe Karte Unsportl.), Pavlovic (32., Gelbe Karte Foul)
Wildendürnbach: Hradil, Böck, Krista, Sural, Schodl, Schuckert, Graf, Lidmila (44. Kastner), Schütz, Kölbl, Eder
Hollabrunn ATSV: Kanceltik (88. Nuredini), Pavlovic, Imeri, Tazi, Kostic, Ciftci, Stankovic, Petrovic (67. Ferati), Sehnal, Ulram, Nuredini Besnik (82. Müller)
60 Zuschauer, Schiedsrichter: Gerald Seizer