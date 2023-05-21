Wildendürnbach - Hollabrunn ATSV 0:5 (0:3)

Erstellt am 21. Mai 2023 | 19:00
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MF
Mein Fussball
Meinfussball Symbolbild 2. Klasse Pulkautal/Schmidatal
Foto: shutterstock.com/alphaspirit.it
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In Kürze findest du hier den vollständigen Bericht zum Spiel.

21.05.2023  17:00

Statistik:

Wildendürnbach - Hollabrunn ATSV 0:5 (0:3)

Torfolge: 0:1 (13.) Ciftci, 0:2 (19.) Tazi, 0:3 (34.) Tazi, 0:4 (81.) Stankovic, 0:5 (89.) Kostic

Karten: Kölbl (78., Gelbe Karte Foul), Eder (36., Gelbe Karte Foul), Hradil (69., Gelbe Karte Foul)Ciftci (6., Gelbe Karte Unsportl.), Pavlovic (32., Gelbe Karte Foul)

Wildendürnbach: Hradil, Böck, Krista, Sural, Schodl, Schuckert, Graf, Lidmila (44. Kastner), Schütz, Kölbl, Eder

Hollabrunn ATSV: Kanceltik (88. Nuredini), Pavlovic, Imeri, Tazi, Kostic, Ciftci, Stankovic, Petrovic (67. Ferati), Sehnal, Ulram, Nuredini Besnik (82. Müller)

60 Zuschauer, Schiedsrichter: Gerald Seizer

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