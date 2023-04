Erst Tor, dann Gelb-Rot

Werbung

Fallbach - Manhartsberg 1:1. Beim Aufeinandertreffen der beiden Top fünf-Teams in Hagendorf entwickelte sich die zu erwartende Schnittpartie. Vor der Pause waren die Heimischen etwas gefährlicher, in Minute 24 brachte Rostislav Varada dann auch tatsächlich Fallbach in Führung. USC-Coach Peter Schütt sah bis zur Pause Chancen für sein Team aufs zweite Tor und Dominik Silinger hatte die beste davon, aber legte sich allein vor Manhartsberg-Keeper Lukas Repan den Ball zu weit vor. Nach Wiederanpfiff wurden die Gäste etwas stärker und in Minute 50 schlug der laut Schütt „immer gefährliche“ Jan Nespesny tatsächlich zu und glich aus.

Der zweite Durchgang verlief insgesamt ausgeglichen, beide Teams fanden in einer unterhaltsamen Partie Chancen auf den Sieg vor. Die beste für Fallbach hatte Manuel Prokesch, der allein vor Repan scheiterte. Bitter kam es für die Heimischen in der 90. Minute: Der bereits verwarnte Rostislav Varada musste nach einem Foul mit Gelb-Rot vom Platz.

Schütt: „1:1 ist bitter“

Schütt trauerte dem Sieg nach: „Wir hätten vor der Pause das 2:0 machen können, ich weiß nicht ob sie dann noch zurückgekommen wären. Das 1:1 ist bitter, wir hatten mehr Chancen“. Manhartsberg-Sektionsleiter Thomas Warbinek konnte mit dem Zähler dagegen gut leben: „Es war ein spannendes Spiel mit Chancen zum Sieg auf beiden Seiten. Es war auf jeden Fall ein gerechtes Unentschieden."

22.04.2023 20:00

Statistik:

Fallbach - Manhartsberg 1:1 (1:0)

Torfolge: 1:0 (24.) Varada, 1:1 (50.) Nespesny

Karten: Varada (90., Gelb/Rote Karte Foul), Varada (65., Gelbe Karte Foul)Warbinek (76., Gelbe Karte Foul), Mikolasek (85., Gelbe Karte Foul), Wurst (40., Gelbe Karte Foul), Hacker (61., Gelbe Karte Foul)

Fallbach: Weichselbaum, Silinger, Kerbl, Wabra, Varada, Schodl, Nekam (52. Plat), Schild, Krejci, Niessler, Prokesch

Manhartsberg: Eder (81. Berger), Paulik, Brand (43. Gottstein), Mikolasek, Warbinek, Repan, Nespesny, Wurst, Hacker, Marscheck (81. Hogl), Bittner

60 Zuschauer, Schiedsrichter: Gerald Seizer