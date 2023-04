Nach Traum-Halbzeit „dreimal dasselbe Tor gekriegt“

Werbung

Gaubitsch - Guntersdorf 4:3. Das Duell zwischen Gaubitsch und den zumindest noch rechnerisch sich im Titelkampf befindlichen Guntersdorfern bot zwei Durchgänge, die nicht unterschiedlicher hätten sein können. Das Team von Wolfgang Berger dominierte die erste Halbzeit, Guntersdorf-Obmann Franz Kurzweil sah eine eigene Mannschaft, die jegliche Grundtugenden vermissen ließ. Nach lediglich 13 Minuten stand es dank zweier Treffer von Petr Fojtik und einem Eigentor von Manuel Spacek bereits 3:0. Berger fasste die Tore zusammen: „Die Entstehung war eigentlich gleich, wir haben aus der Mitte über den Fojtik Petr auf die Seite gespielt und dann haben unsere Flügel den Stangler reingehaut. Die Tore waren alle schön rausgespielt“.

Mit dem Pausenpfiff folgte auch noch der vierte Treffer von Alexander Fischer und kaum jemand hätte gedacht, dass die Partie nochmal spannend wird. Nach der Hereinnahme von Georg Kurzweil zur Pause kamen die Gäste aber wieder ins Spiel und starteten eine Aufholjagd: Christian Hogl machte nach einem vermeidbaren Elfmeterfoul das 4:1 in Minute 53, bis zur 58. Minute folgten Treffer von Vahdet Günes und Pavel Novotny zum 4:3. Berger schäumte: „Das darf nicht sein dass wir nach drei weiten Bällen dreimal dasselbe Tor kriegen“.

Berger: „Muss mir noch überlegen was ich am Training sagen soll“

Gaubitsch kam zwar auch vereinzelt nach vorne, aber die Gäste waren dem Ausgleich durchaus nahe: Novotny traf einmal die Stange, Kurzweil und Günes ließen weitere gute Chancen liegen. Am Ende konnten die Heimischen die Führung über die Zeit bringen, Berger war am Sonntagabend aber immer noch sprachlos: „Ich muss mir noch überlegen was ich am Training sagen soll. Aber ich bin froh dass wir es noch über die Runden gebracht haben“. Guntersdorf-Obmann Franz Kurzweil zog ein ähnliches Fazit: „Die erste Hälfte war absolut nicht gut, in der zweiten haben wir gezeigt, dass wir es besser können. Wir hätten auch was mitnehmen können“.

01.04.2023 16:30

Tore: Heim Alexander Fischer (45.), Heim Petr Fojtik (6.), Heim Petr Fojtik (13.), Gast Vahdet Günes (56.), Gast Christian Hogl (53., Elfmeter), Gast Pavel Novotny (58.), Gast Manuel Spacek (7., Eigentor)

Gaubitsch: Andreas Sauer, Patrick Zillinger, Manuel Spacek, Richard Schremser Stockhammer, Krystof Petrasek, Lukas Prukl, Manuel Nekam, Petr Fojtik, Philipp Uhl, Michael Strick, Alexander Fischer, Patrick Hilmar, Alexander Eisenhut, Haci Celik, Reinhard Dorn, Stefan Uhl, Haci Celik (49. statt Alexander Fischer), Stefan Uhl (90. statt Petr Fojtik)

Guntersdorf: Michal Stejskal, Lukas Belant, Christopher Bauer, Stefan Hausgnost, Michal Ondica, Pavel Novotny, Christian Hogl, Nihad Osmanovic, Vahdet Günes, Manuel Spacek, Dominik Riedmayer, Martin Honsig, Philip Zeitlberger, Georg Kurzweil, Jonas Mikolasek, Franz Bigler, Georg Kurzweil (HZ. statt Manuel Spacek), Franz Bigler (81. statt Dominik Riedmayer)

Karten: Alexander Fischer (2. Gelb Unsportl.), Petr Fojtik (84. Gelb Foul), Manuel Spacek (22. Gelb Foul), Vahdet Günes (44. Gelb Kritik), Nihad Osmanovic (44. Gelb Foul), Christian Hogl (61. Gelb Foul)