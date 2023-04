Ergebnis wurde zur Nebensache

Werbung

Grabern - Fallbach 1:5. Die Graberner wollten eine Reaktion zeigen auf das 0:6 zum Auftakt und für das erste Heimspiel war alles angerichtet. Doch nach einer Viertelstunde folgte der erste Dämpfer. Ein Abschluss eines Fallbachers konnte Keeper Prokes noch abwehren, beim Nachschuss von Dominik Silinger war er allerdings machtlos und die Führung der Gäste war perfekt - 0:1. Nur drei Minuten später erhöhte Silinger auf 0:2. „Das erste Gegentor war einfach nur sehr blöd und das zweite hab ich gar nicht gesehen“, sagt Grabern-Sektionsleiter Ernst Semmelmeyer. Nur vier Minuten wiederum danach gelang den Gastgebern der Anschlusstreffer. Lukas Matyska nahm sich ein Herz und zog aus der zweiten Reihe ab. Sein Abschluss passte genau ins Kreuzeck - 1:2.

Dann wurde Fußball zur Nebensache. Was war passiert? Kurz vor der Pause musste Maximilian Kubica verletzt ausgewechselt werden. „Er hat sich ohne bzw. mit kaum einer Fremdeinwirkung das Knie verdreht. Die MRT-Untersuchung ist noch ausständig, ich befürchte aber, dass am Kreuzband etwas kaputt ist“, berichtet Semmelmeyer. Doch damit nicht genug: Anes Dziric musste ebenfalls schwer verletzt den Platz verlassen. „Es war ein Rempler, aber trotzdem ein normaler Zweikampf. Irgendwie ist er aus dem Tritt gekommen und blöd aufgekommen. Das hat noch schlimmer ausgeschaut“, befürchtet er auch bei ihm eine schlimme Verletzung, hofft aber, dass es nicht so schlimm ist. Auch bei ihm ist die Diagnose noch ausständig.

Prokesch macht alles klar

Der Schock war dem Team anzumerken, nachdem sie zwei Spieler durch schwere Verletzungen verloren haben. Nur fünf Minuten nach Wiederbeginn geriet ein Rückpass zu kurz, Manuel Prokesch stürmt dazwischen und nutzt den Fehler eiskalt aus. Damit ist der Vorsprung von zwei Toren wieder hergestellt. In der 67. Minute macht Prokesch mit seinem zweiten Treffer endgültig alles klar - 1:4. Das fünfte Tor der Schütt-Truppe von Sebastian Schiller war nur mehr Draufgabe. In der 90. Minute musste Graberns Patrick Fuchs mit Gelb-Rot vorzeitig unter die Dusche. Kurze Zeit später war Schluss.

Das war am heutigen Abend war nicht wichtig, wie Semmelmeyer betont: „Das Ergebnis ist Nebensache. Wir haben mit Dziric und Kubica zwei junge Spieler durch schwere Verletzungen verloren. Wer rechnet damit, dass wir an diesem Abend zwei Tragen brauchen. Erste Halbzeit war noch gut von uns, zweite dann aufgrund der Umstaände auch weniger.“

Tore: Heim Lukas Matyska (22.), Gast Manuel Prokesch (50.), Gast Manuel Prokesch (67.), Gast Sebastian Schiller (77.), Gast Dominik Silinger (15.), Gast Dominik Silinger (18.)

Grabern: Jakub Prokes, Sebastian Zwieb, Niklas Schwayer, Vasil Ivanov, Maximilian Kubica, Anes Dziric, Patrick Fuchs, Dominik Schwabl, Stefan Garbachkov, Stefan Panzer, Lukas Matyska, Dominik Sicker, Michael Hofmann, Gregor Vejchoda, Oliver Schinagl, Simon Sauberer, Oliver Schinagl (HZ. statt Anes Dziric), Simon Sauberer (40. statt Maximilian Kubica)

Fallbach: Felix Madner, Josef Niessler, Florian Weichselbaum, Christian Schodl, Andreas Nekam, Benjamin Plat, Rostislav Varada, Manuel Prokesch, Patrick Frühwirth, Dominik Silinger, Jan Krejci, Simon Grohmann, Florian Böhm, Georg Schild, Gerald Wabra, Sebastian Schiller, Georg Schild (HZ. statt Benjamin Plat), Gerald Wabra (72. statt Patrick Frühwirth), Sebastian Schiller (72. statt Andreas Nekam), Florian Böhm (81. statt Dominik Silinger)

Karten: Simon Sauberer (47. Gelb Foul), Patrick Fuchs (55. Gelb Foul), Sebastian Zwieb (70. Gelb Foul), Patrick Frühwirth (35. Gelb Foul), Florian Weichselbaum (90. Gelb Foul), Patrick Fuchs (90. Gelb-Rot Foul)