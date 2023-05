Grabern verliert trotz Führung

Grabern - Gaubitsch 1:4. Im Duell mit den ersatzgeschwächten Gaubitschern gehörten die ersten Minuten Grabern. Der Lohn erfolgte in Minute 12 infolge eines Konters: Nach einem Lochpass auf Lukas Matyska schoss der Stürmer genau ins lange Eck zum 1:0 für die SU. „Wir hätten danach das 2:0 machen müssen“, trauert Grabern-Sektionsleiter Ernst Semmelmeyer einer möglichen Vorentscheidung nach.

Stattdessen kam Gaubitsch dann besser ins Spiel und in Minute 34 auch zum Ausgleich: Manuel Nekam bekam einen Pass in den Rückraum und erzielte per Schuss ins lange Eck das 1:1. „Der Ball war eigentlich schon draußen“, monierte Grabern-Trainer Robert Wenninger. Fünf Minuten später nutzte Petr Fojtik einen Ballverlust der Gastgeber eiskalt aus und netzte zum 1:2-Pausenstand.

Späte Tore als K.O.

Die Wenninger-Truppe probierte in weiterer Folge alles, um den Ausgleich zu erzielen. „Wir liefen zweimal alleine auf den Tormann zu“, berichtete der Coach. Doch in beiden Fällen wurde der Angriff nicht erfolgreich zu Ende gespielt: Einmal gab es einen Abseitspfiff, einmal war der Abschluss zu schwach. Aber auch Gaubitsch-Trainer Wolfgang Berger sah viele Chancen für sein Team, auch wenn man nach einem guten Start in den zweiten Durchgang später etwas nachließ.

Grabern schmiss in der Schlussphase alles nach vorne und kassierte in Minute 85 das 1:3 durch einen Freistoß von Petr Fojtik, wenig später machte Michael Strick - wieder nach einem Freistoß - das 1:4 per Kopf, wobei der Schiedsrichter zunächst Elfmeter gab und dann seine Entscheidung abänderte. „Am Ende haben wir es trotz der vielen Ausfälle gut fertiggespielt“, freute sich Berger.

Statistik:

Grabern - Gaubitsch 1:4 (1:2)

Torfolge: 1:0 (12.) Matyska, 1:1 (34.) Nekam, 1:2 (39.) Fojtik, 1:3 (85.) Fojtik, 1:4 (89.) Strick

Karten: Garbachkov (61., Gelb, Foul), Schwayer (84., Gelb, Foul); Fojtik (60., Gelb, Unsportl.).

Grabern: Strobl (77. Öller), Fuchs, Prokes, Proksch, Matyska (51. Mazel), Schwabl, Schinagl, Garbachkov (86. Vejchoda), Panzer, Zwieb, Schwayer

Gaubitsch: Hilmar; Schremser Stockhammer, Spacek, Prukl, Zillinger; Philipp Uhl (90. Eisenhut), Reinhard Dorn (92. Schöfmann); Nekam, Fojtik, Fischer (82. Strick); Stefan Uhl (90. Florian Uhl).

80 Zuschauer, Schiedsrichter: Franz Schwarzl