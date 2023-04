Eintracht schnappt sich wieder die Tabellenführung

Guntersdorf - Eintracht 1:6. Von Anpfiff weg nahm die Eintracht das Heft in die Hand und wurde dafür auch in der zehnten Minute belohnt. Peter Kruty traf nach einiger Zeit wieder mit einem platzierten flachen Schuss ins Eck - 0:1. Nur neun Minuten später marschierte Florian Eser auf der Seite durch. Das kurze Eck war kurz offen, dies nützte der Mittelfeldspieler eiskalt aus und schoss den Ball genau in dieses kurze Eck - 0:2. Nach etwas mehr als eine halbe Stunde erhöhte Kruty mit seinem zweiten Treffer auf 0:3. Die Eintracht hatte in weiterer Folge Pech bei jeweils einem Stangen-und Lattenschuss.

Kruty hatte noch nicht fertig

In der zweiten Halbzeit änderte sich an der Charakteristik des Spiels wenig. Die Eintracht war weiter überlegen und suchte die Entscheidung. Nach 68 Minuten erzielte Martin Rygl das 0:4. Damit war das Spiel eigentlich entschieden. Doch Guntersdorf kam auch noch mit einem Treffer auf die Anzeigentafel. Christian Hogl ließ in Minute 78 Eintracht-Keeper Jörg Schadulek mit seinem Abschluss keine Abwehrmöglichkeit. Dieser war zu platziert und Hogl verkürzte auf 1:4.

Nur zwei Minuten später kommt ein Ball von der linken Seite zu Kruty. Sein Schuss ging von der linken Stange ins Tor - 1:5. Sein dritter Treffer an diesem Nachmittag. Rygl machte in der 84. Minute das halbe Dutzend voll und setzte den Schlusspunkt zum 1:6. „Wir waren über das gesamte Spiel eigentlich chancenlos und der Gegner war heute zu stark“, befand Guntersdorf-Sektionsleiter Markus Huber. „Wir waren die bessere Mannschaft und haben auch in dieser Höhe verdient gewonnen“, sagte indes Eintracht-Obmann Helmut Dundler.

Statistik:

Guntersdorf - Eintr. Pulkautal 1:6 (0:3)

Torfolge: 0:1 (10.) Kruty, 0:2 (19.) Eser, 0:3 (32.) Kruty, 0:4 (68.) Rygl, 1:4 (78.) Hogl, 1:5 (80.) Kruty, 1:6 (84.) Rygl

Karten: Schreder (30., Gelbe Karte Kritik), Dundler (54., Gelbe Karte Foul), Schaludek (54., Gelbe Karte Kritik)

Guntersdorf: Stejskal, Hausgnost, Kurzweil, Ondica, Hogl, Osmanovic Nihad (82. Osmanovic), Günes (80. Prelec), Riedmayer (75. Spacek), Lehner, Bauer, Belant

Eintr. Pulkautal: Rygl, Schaludek, Eser (76. Geischläger), Dundler Matthias (82. Wieninger), Schreder (65. Polland), Dundler Oliver, Schwab, Öhribauer, Kruty, Raab, Sulzberger

125 Zuschauer, Schiedsrichter: Klaus Rosenmayr