Guntersdorf stürzt den Tabellenführer

Dass Guntersdorf dem Ruf der „Wundertüte“ einmal wieder alle Ehre machte, zeigte dieses Spiel ganz deutlich. Aber von Anfang an: In der 19. Minute kam bei den Gastgebern Hogl an den Ball, der sich durch das halbe Feld tankte und zum Abschluss kkam. Diesen wehrte der Hollabrunn-Keeper noch ab, doch genau vor die Füße von Pavel Novotny, der im Nachschuss erfolgreich war - 1:0. Nach einer halben Stunde kam ein weiter Ball in den Strafraum, Keeper Honsig verschätzte sich, Andreas Ulram war der Nutznießer des Fehlers und erzielte den 1:1-Ausgleich.

Davon ließ sich der Gastgeber aber nicht verunsichern. Es dauerte nur sechs Minuten, bis man die passende Antwort hatte. Bei einer Umschaltsituation flankte Ondica von der rechten Seite, diese Flanke erreichte Novotny, der den Ball volley ins Tor beförderte zum 2:1-Pausenstand.

Spannende Schlussphase

Mit der knappen Führung war also klar, es könnte etwas möglich sein für die Guntersdorfer. Je länger das Spiel dauerte und je länger es dem ATSV nicht gelang, den neuerlichen Ausgleich zu erzielen, desto höher wurde die Wahrscheinlichkeit, dass es fette Beute gibt für den SC. Die Gäste probierten auch alles und machten dementsprechend Druck, doch der Gegner hielt gut dagegen und konnte das 2:1 vorerst halten.

Nach 80 Minuten fiel dann auch wieder ein Tor, nämlich für die Heimischen. Nach einem Laufpass lief Michal Ondica alleine auf Keeper Sehnal zu. Der Guntersdorfer behielt im eins gegen eins die Oberhand und erhöhte auf 3:1. Hollabrunn gab sich aber noch nicht geschlagen und ihnen gelang in Minute 86 der Anschlusstreffer zum 3:2, Avni Imeri schloss aus ungefähr 20 Metern ab, denn sein Abschluss passte genau ins lange Eck. Die Gäste machten noch einmal Druck, doch der SC brachte den knappen Vorsprung über die Zeit.

Damit ist die Tabellenführung für den ATSV weg und die Eintracht ist neuer Tabellenführer. „Gegen den Tabellenführer zu gewinnen macht natürlich am meisten Spaß", sagt ein glücklicher Sektionsleiter von Guntersdorf, Markus Huber.

Statistik:

Guntersdorf - Hollabrunn ATSV 3:2 (2:1)

Torfolge: 1:0 (19.) Novotny, 1:1 (30.) Ulram, 2:1 (36.) Novotny, 3:1 (80.) Ondica, 3:2 (86.) Imeri

Karten: Kurzweil (21., Gelbe Karte Unsportl.), Novotny (49., Gelbe Karte Foul), Ondica (67., Gelbe Karte Foul)Imeri (76., Gelbe Karte Kritik), Ulram (41., Gelbe Karte Foul)

Guntersdorf: Belant, Bauer (72. Spacek), Hausgnost, Kurzweil, Ondica, Novotny, Hogl, Schöberl, Osmanovic Nihad (78. Bigler), Günes (72. Lehner), Honsig

Hollabrunn ATSV: Sormaz, Imeri, Ciftci (80. Petrovic), Zeka, Pavlovic, Nuredini Besnik (65. Kanceltik), Schmid, Ulram (65. Stankovic), Sari, Kostic, Sehnal

90 Zuschauer, Schiedsrichter: Lukas Steingruber