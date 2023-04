Gaubitsch zittert sich zu Derbypunkt

Werbung

Hanfthal - Gaubitsch 2:2. Nach einem bisher guten Frühjahr hofften Hanfthal und Gaubitsch auf einen Erfolg im direkten Duell der Mistelbach-Klubs. Beiden fehlten je zwei gesperrte Spieler und zumindest den Gästen merkte man das an. Nach gutem Start der Heimischen fiel jedoch eher überraschend in Minute 18 das 0:1 durch einen Abstauber von Krystof Petrasek. Wenig später hatten die Gäste dann Glück, da Keeper Klemens Hofbauer den Ball einmal möglicherweise erst hinter der Linie abwehrte. Schiri Kedrus sah das nicht so, Hanfthal-Sektionsleiter Oliver Rogler meinte: „Da haben die Gaubitscher auch schon zugegeben dass er hinter der Linie war“.

Hofbauer sah dann aber in Minute 24 bei einem Öfferl-Abschluss von der Strafraumgrenze nicht gut aus – so stand es dann wirklich 1:1. Mit dem Unentschieden ging es in die Kabinen und nach Wiederanpfiff gab es rasch Diskussionsbedarf: Der Schiedsrichter gab Elfmeter für Gaubitsch. „Der Uhl Stefan ist am Boden gelegen und der Vrabel Luki ist über ihn gesprungen und hat ihn dabei erwischt. Für mich war das nie im Leben ein Elfmeter“, meinte Rogler, während Gaubitsch-Coach Wolfgang Berger von einer „50:50-Entscheidung“ sprach.

Rogler: „Sind eher zwei verlorene Punkte“

Petrasek brachte die Gäste vom Punkt aus erneut in Führung, wieder hielt diese aber nicht lang: Vaclav Pechal knallte den Ball nach einer Stunde aus 25 Metern zum 2:2 ins Tor. Rogler sah dann sein Team näher am Sieg dran und auch Berger meinte, dass Hanfthal ein Chancenplus hatte. Ausnutzen konnten die Gastgeber dieses aber nicht, da Niklas Vrabel und Adis Barucija per Kopf die besten Siegchancen liegen ließen. „Wir können mit dem X leben, aber es sind eher zwei verlorene Punkte für uns“, meinte Rogler. Berger war mit dem Auftritt seines Teams „nicht zufrieden“ und sprach von einem glücklichen Punkt, über den er froh sei.

22.04.2023 16:30

Statistik:

Hanfthal - Gaubitsch 2:2 (1:1)

Torfolge: 0:1 (18.) Petrasek, 1:1 (24.) Öfferl, 1:2 (51., Elfmeter) Petrasek, 2:2 (59.) Pechal

Karten: Vrabel (70., Gelbe Karte Foul), Vrabel (90+2., Gelbe Karte Kritik)Zillinger (90+3., Gelbe Karte Foul)

Hanfthal: Styks, Öfferl Johannes, Leisser, Pechal (90+3. Straka), Vrabel Lukas, Wiener, Pfennigbauer, Wiesmann, Barucija Ismir (62. Vrabel), Podola, Barucija Adis

Gaubitsch: Petrasek, Spacek, Dorn, Uhl Stefan, Zillinger, Hofbauer, Schremser Stockhammer (80. Eisenhut), Uhl Philipp (56. Öfferl), Strick, Prukl, Fischer (79. Schöfmann)

100 Zuschauer, Schiedsrichter: Matthias Kedrus