Barucija platzte der Knoten

Hanfthal - Pulkau 5:3. Das Kellerduell zwischen den im Frühjahr etwas erstarkten Hanfthalern und Pulkau war nichts für schwache Nerven. Zunächst dominierten die Gäste, UFC-Sektionsleiter Oliver Rogler haderte: „So schlecht war die erste Hälfte nicht, aber wir haben einige Aktionen schlecht verteidigt und waren im Mittelfeld in den Zweikämpfen nicht präsent genug“. Zudem musste Sebastian Pfennigbauer früh ausgetauscht werden, nachdem ihm ein Gegenspieler auf den Fuß fiel, Ersatzmann und Bruder Johannes kam nach 45 Minuten Spielzeit in der Reserve zu 72 weiteren in der „Ersten“.

In Minute 20 jubelten die Gäste dann über das 0:1 durch Krystof Blokes, noch vor der Pause stellte Gerhard Schön auf 0:2. Wie auch Rogler eingestand, hätte Pulkau zu diesem Zeitpunkt noch höher führen können. In der Kabine stellte UFC-Spielertrainer Vaclav Pechal von einer Vierer- auf eine Dreierkette um und plötzlich agierte Hanfthal wie ausgewechselt. Schon in Minute 46 verkürzte Johannes Öfferl auf 1:2, ehe der im Winter geholte Stürmer Adis Barucija zehn Minuten später ausglich – es war sein erster Treffer für den UFC im sechsten Spiel. Wieder zehn Minuten darauf drehte Miroslav Styks die Partie sogar komplett: 3:2 für Hanfthal!

Zwei der drei Barucija-Tore fielen vom Elfmeterpunkt

„Wir haben in der zweiten Hälfte zum Kicken angefangen und gut kombiniert. Das hätte ich nach der ersten nicht unbedingt geglaubt“, war Rogler ehrlich. In Minute 76 kam es für die Heimischen sogar noch besser, nach einem strittigen Elfmeter infolge eines vermeintlichen Fouls an Styks erzielte Adis Barucija das 4:2. Marko Lepan machte es per Freistoß zum 4:3 kurz darauf nochmal spannend, ehe es – diesmal nach einem Handspiel – erneut Elfmeter für Hanfthal gab. Barucija besiegelte mit seinem dritten Treffer den 5:3-Endstand. „In Summe haben wir verdient gewonnen. Im Herbst haben wir noch viele solche Schnittpartien sogar verloren“, freute sich Rogler. „Zweite Halbzeit haben wir eine schwache Leistung geboten. Wir waren spielerisch nicht vorhanden und habenblöde Eigenfehler produziert“, war Pulkau-Spielertrainer Klaus-Jürgen Spätauf bedient.

06.05.2023 16:30

Statistik:

Hanfthal - Pulkau 5:3 (0:2).

Torfolge: 0:1 (20.) Blokes, 0:2 (40.) Schön, 1:2 (46.) Öfferl, 2:2 (56.) Adis Barucija, 3:2 (66.) Styks, 4:2 (76., Elfmeter) Adis Barucija, 4:3 (83., Freistoß) Lepan, 5:3 (86., Elfmeter) Adis Barucija.

Karten: Schön (44., Gelb, Unsportl.), Kellner (67., Gelb, Foul).

Hanfthal: Wiesmann; Sebastian Pfennigbauer (18. Johannes Pfennigbauer), Sieber, Lukas Vrabel; Leisser (90. Rogler), Podola, Pechal (90. Ismir Barucija), Piswanger; Adis Barucija, Öfferl (90+1. Straka), Styks.

Pulkau: Franczik, Wallig, Lepan, Blokes, Kellner (72. Kurzreiter), Baumhauer, Döller, Schön (69. Hahn), Zaturecky, Haider, Silberbauer

60 Zuschauer, Schiedsrichter: Nasko Kadic