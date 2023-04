Eintracht holt gegen ATSV durch starke Defensive und „Gurkentor“ Remis

Werbung

Hollabrunn ATSV - Eintr. Pulkautal 2:2. Die Begegnung zwischen dem Tabellenführer aus Hollabrunn und der Tabellenzweiten Eintracht hatte es von Anfang an in sich. Die Hollabrunner machten von Beginn an Druck und erzielten auch früh den Führungstreffer: Ein Weitschuss von Jovan Pavlovic flog genau aufs Tor der Gäste zu und war aufgrund seiner Flugkurve für Pulkautal-Goalie Jörg Schaludek unhaltbar.

In der 11. Spielminute konnten die Hollabrunner gleich eine weitere Topmöglichkeit in einen Treffer ummünzen: Aus einer Standardsituation heraus flankte Serkan Ciftci die Kugel zu Mittelfeldmann Filip Kostic, der das Spielgerät eiskalt zum 2:0 ins Netz der Eintracht knallte.

In der 36. Minute meldeten sich auch die Pulkautaler zu Wort. Jakob Schreder verwandelte einen Freistoß zum 2:1 und brachte seine Mannschaft damit wieder näher an den Ausgleichstreffer.

Die Eintracht lässt nichts mehr zu

Mit dem Beginn der zweiten Hälfte begannen die Hollabrunner wieder vors Tor der Gäste zu drängen. „Wir hatten wirklich viele Chancen, der Tormann der Eintracht hat aber alles abgewehrt“, beschreibt ATSV-Sektionsleiter Gerhard Köck die zweite Partie.

So gut wie jeder Spieler der Hollabrunner Vordermannschaft kam im letzten Drittel der Eintracht zu einer gute Gelegenheit, die Defensive sowie der Tormann der Gäste konnte diese Möglichkeiten aber stets vereiteln. Die Hollabrunenr bissen sich an der Hintermannschaft der Gäste die Zähne aus.

In der sechsten Minute der Nachspielzeit konnten sich die Pulkautaler schließlich für ihre defensive Meisterleistung belohnen: Moritz Sulzberger traf in letzter Sekunde zum 2:2. ATSV-Sektionsleiter Gerhard Köck ärgert sich: „Das war ein Gurkentor.“

„Die Eintracht war fast über die gesamte Partie hinweg am Limit. Man muss ihnen aber hoch anrechnen, dass sie Defensiv eine sehr gute Leistung abgeliefert haben“, so ATSV-Sektionsleiter Gerhard Köck.

„Ich bin sehr zufrieden. Die Mannschaft hat bis zum Schluss gekämpft und sich den Punkt mehr als verdient“, so Eintracht-Trainer Maximilian Pabst.

Statistik:

Hollabrunn ATSV - Eintr. Pulkautal 2:2 (2:1)

Torfolge: 1:0 (7.) Pavlovic, 2:0 (11.) Kostic, 2:1 (36.) Schreder, 2:2 (90+6.) Sulzberger

Karten: Rauchhofer (90+2., Gelbe Karte Kritik), Wagesreiter (90+2., Gelbe Karte Unsportl.), Ciftci (42., Gelbe Karte Unsportl.), Schmid (90+5., Gelbe Karte Foul), Kostic (49., Gelbe Karte Foul), Pavlovic (66., Gelbe Karte Foul)Sulzberger (76., Gelbe Karte Foul), Schwab (41., Gelbe Karte Foul), Frey (90+2., Gelbe Karte Foul)

Hollabrunn ATSV: Ulram (72. Ferati), Sehnal, Schmid, Petrovic (HZ. Nuredini), Kanceltik (62. Imeri), Sari, Kostic, Zeka, Ciftci, Pavlovic, Sormaz

Eintr. Pulkautal: Eser (71. Öhribauer), Dundler Oliver (83. Geischläger), Schaludek, Dundler Matthias, Kruty, Sulzberger, Raab, Klutz, Schreder, Rygl, Schwab

130 Zuschauer, Schiedsrichter: Sven Mayer