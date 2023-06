Bitte mehr davon!

Volksfeststimmung am Pfaffendorfer Sportplatz: 500 Zuschauer, kein Parkplatz mehr in der Ortschaft und der SV Eintracht Pulkautal feiert den Meistertitel der 2. Klasse Pulkautal – mit den Fans, Freunden und den Familien. Fußball verbindet Generationen und das war beim Blick auf die Zuschauerränge beim letzten Match gegen Manhartsberg wortwörtlich zu nehmen. Zudem eine Mannschaft, die, bis auf Langzeitlegionär Peter Kruty, ein verschworener Haufen junger Kicker – inklusive Trainerteam – aus der Region ist. Die Emotionen während und nach dem Spiel sprachen da auch Bände. Fußballherz, was willst du mehr?

In Zeiten des weiter zunehmenden Vereinssterbens ist die Eintracht der perfekte Gegenentwurf. Aber bei Weitem nicht der einzige, ein Blick nach Zellerndorf oder Ziersdorf reicht. Da darf es auch nicht verwundern, dass man sich den einen oder anderen Seitenhieb in Richtung Vizemeister Hollabrunn, dessen Kader nicht unbedingt regional verwurzelt ist, nicht verkneifen konnte.