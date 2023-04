Zurück in der Erfolgsspur

Manhartsberg - Hanfthal 6:0. Von Anpfiff weg wollte Manhartsberg zeigen, wer Herr im Haus ist. Es dauerte auch nur bis zur 14. Minute, bis in Schrattenthal zum ersten Mal die Zuschauer jubeln durften. Paulik setzte mit einem gekonnten Pass Jan Nespesny in Szene. Der Stürmer zog von der halbrechten Position im Strafraum ab und traf genau ins lange Eck - 1:0. Nur sechs Minuten später erhöhte Nespesny auf 2:0. Nach Pass von Warbinek ließ er zwei Hanfthaler alt aussehen und fast am Boden liegend erzielte er das Tor.

Hanfthal wurde offensiv auch vorstellig, doch ihre Abschlüsse verfehlten ihr Ziel mal mehr, mal weniger knapp. Desweiteren haderte UFC-Sektionsleiter Oliver Rogler, dass die letzten Pässe selten ihr Ziel fanden. Kurz vor der Pause machte es die Kriz-Truppe besser. Nespesny agierte diesmal als Assistgeber. Sein Stanglpass von der Toroutlinie erreichte Stephan Erich Hacker, der völlig freistehend nur mehr ins Tor einschieben musste - 3:0. „Wir haben schwere Fehler im Spielaufbau gemacht und sind dreimal ausgekontert worden“, so Rogler. Kurze Zeit später bat der Schiedsrichter die Mannschaften in die Kabine.

Doppelschlag entscheidet Spiel endgültig

In dieser Tonart ging es im zweiten Abschnitt weiter. Die Gäste waren bemüht, wollten auch den unbedingt den Treffer erzielen, aber sie scheiterten ein ums andere Mal wieder. Nach 53 Minuten stellte die Kriz-Truppe auf 4:0. Mikolasek zog einfach mal ab, sein Schuss fällt vor die Füße von Nespesny, der den Ball ins kurze Eck einschob. „Es war ein schnelles Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Unsere haben wir genutzt“, sagt Manhartsberg-Sektionsleiter Thomas Warbinek.

Zwei Minuten später war das Spiel endgültig entschieden für die letzten „Restzweifler“. Matthias Marscheck erkämpfte sich den Ball im Mittelfeld, spielte zu Paulik, dessen Flanke kam zu Florian Warbinek, der per Kopf auf 5:0 stellt. Den Schlusspunkt und gleichzeitig das halbe Dutzend voll macht der andere Stürmer Patrick Mikolasek, der sich gegen zwei Hanfthaler durchsetzte. Er konnte auch nicht durch ein Foul gestoppt werden. Sein Schuss landete genau im langen Eck - 6:0. Hanfthal hatte danach sogar noch einen Elfmeter, aber der Versuch von Matthias Leisser wurde abgewehrt. „Das Ergebnis spiegelt die Kräfteverhältnisse nicht wider, aber sie haben unsere Geschenke angenommen“, so Rogler.

Statistik:

Manhartsberg - Hanfthal 6:0 (3:0)

Torfolge: 1:0 (14.) Nespesny, 2:0 (20.) Nespesny, 3:0 (44.) Hacker, 4:0 (53.) Nespesny, 5:0 (55.) Warbinek, 6:0 (87.) Mikolasek

Karten: Wurst (62., Gelbe Karte Foul)Piswanger (16., Gelbe Karte Foul), Podola (79., Gelbe Karte Unsportl.)

Manhartsberg: Mikolasek, Wurst, Leitner (64. Baier), Nespesny (75. Aininger), Repan, Paulik, Bittner, Rosinger (75. Eder), Warbinek (56. Gottstein), Marscheck (64. Brand), Hacker

Hanfthal: Vrabel Lukas, Wiesmann, Öfferl, Styks, Leisser, Barucija Adis, Pechal (86. Straka), Piswanger (80. Rogler), Podola, Pfennigbauer, Barucija Ismir (56. Vrabel)

55 Zuschauer, Schiedsrichter: Yasar Erkol