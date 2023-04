Werbung

Manhartsberg - Hollabrunn ATSV 0:2. Alles war angerichtet für dieses Topspiel. Die Ausgangslager war klar, der Sieger dieser Partie wird als Tabellenführer in die neue Runde gehen. Manhartsberg fand eine sehr gute Chance vor durch Stürmer Nespesny, der aber sein Ziel verfehlte. In der 33. Minute Hollabrunn mit einem Angriff. Milos Stankovic schlägt eine Flanke in den Strafraum. Seine Flanke wurde immer länger und fiel, wohl auch begünstigt durch den Wind, genau ins lange Eck - 0:1. „Das war wohl nicht gewollt, aber trotzdem ein schönes Tor“, sagt ATSV-Sektionsleiter Gerhard Köck. Das sollte auch der einzige Treffer bleiben in Halbzeit eins.

Bemüht aber „zu ängstlich“

Der zweite Abschnitt war keine drei Minuten alt, da schlug es erneut im Kasten der Kriz-Truppe ein. Pass auf die linke Seite, aus diesem folgte ein „Stanglpass“, wo Sasa Sormaz goldrichtig stand und nur mehr den Fuß hinhalten musste - 0:2. Die Gastgeber wollten in weiterer Folge den Anschlusstreffer erzielen und probierten alles. Ein Abschluss unter anderem von Mikolasek fand nicht den Weg ins Tor. „Wir haben wenig zugelassen“, befand Köck. Sein Gegenüber Sektionsleiter Thomas Warbinek analysierte wie folgt: „Wir waren zu ängstlich, hatten zu viel Respekt vor dem Gegner. Ein Spiel, wo wir 70 Minuten nicht gut waren, kann man nicht gewinnen“. Damit ist der ATSV Hollabrunn neuer Tabellenführer.

Tore: Gast Sasa Sormaz (48.), Gast Milos Stankovic (33.)

Manhartsberg: Lukas Repan, Matthias Wurst, Philipp Bittner, Matthias Marscheck, Jan Nespesny, Stefan Rapp, Patrik Paulik, Thomas Köck, Clemens Leitner, Patrick Mikolasek, Philip Brand, Julian Romaner, Tobias Baier, Michael Seidl, Fabian Hogl, Stephan Erich Hacker, Jan Aininger, Tobias Baier (HZ. statt Matthias Marscheck), Michael Seidl (64. statt Stefan Rapp), Stephan Erich Hacker (81. statt Thomas Köck)

Hollabrunn ATSV: Martin Sehnal, Milos Stankovic, Osman Sari, Amir Zeka, Sasa Sormaz, Avni Imeri, Turgut Tazi, Filip Kostic, Jürgen Schmid, Jovan Pavlovic, Serkan Ciftci, Konstantin Wagesreiter, Andreas Ulram, Besnik Nuredini, Tino Savic, Marko Petrovic, Besmir Ferati, Besnik Nuredini (70. statt Jürgen Schmid), Andreas Ulram (79. statt Avni Imeri), Marko Petrovic (79. statt Serkan Ciftci), Tino Savic (88. statt Turgut Tazi)

Karten: Clemens Leitner (69. Gelb Foul), Patrik Paulik (70. Gelb Kritik), Sasa Sormaz (81. Gelb Foul), Marko Petrovic (84. Gelb Foul)