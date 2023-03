Halbes Dutzend für den USV

Nappersdorf möchte weiter den Anschluss nach vorne halten, dabei soll ein Dreier gegen Grabern helfen. Nach 19 Minuten eröffneten die Gastgeber den Torreigen. Adam Novotny lugste dem Verteidiger den Ball ab, blieb vor dem Tor eiskalt und erzielte das 1:0. Nach 32 Minuten Angriff über die rechte Seite, der Querpass kommt über Umwege zu Vojtech Pazdera, der trocken zum 2:0 einschiebt. Nur sechs Minuten später erhöhte Stefan Zinkel nach ähnlichem Ballgewinn wie beim ersten Tor auf 3:0. Das war auch der Pausenstand.

Elfmeter bringt Entscheidung

Die zweite Halbzeit war keine zwei Minuten alt, da entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter für den USV nach einem vermeintlichen Foul. Für Grabern-Trainer Robert Wenninger eine Fehlentscheidung: "Es war ein normaler Luftzweikampf wie ungefahr 30x im Spiel." Mario Weiss war es egal, er verwandelte zum 4:0. Damit war das Spiel entschieden. Die Gastgeber vergaben in weiterer Folge Chancen auf das fünfte Tor. In Minute 76 fiel er dann nach einer Kombination von der linken Seite netzte Pazdera ein. Den Schluss setzte in der Nachspielzeit Vahid Osmanovic nach einer Ecke - 6:0. "Match war eine klare Sache", befand Nappersdorf-Spieler und Sektionsleiter Reinhard Krysl.

Nappersdorf - Grabern 6:0 (3:0)

Sonntag, 26. März 2023, Nappersdorf, 80 Zuseher, SR Fabian Pohl

Tore:

1:0 Adam Novotny (19.)

2:0 Vojtech Pazdera (32.)

3:0 Stefan Zinkel (38.)

4:0 Mario Weiss (47., Elfmeter)

5:0 Vojtech Pazdera (76.)

6:0 Vahid Osmanovic (90+1.)

Nappersdorf: F. Kletzander - M. Thürmer (81. S. Mörth) - V. Pazdera, D. Gruener, M. Gruber, S. Zinkel - M. Weiss - A. Novotny (71. R. Krysl) - L. Schuster, M. Hartl, V. Osmanovic; F. Fritz, D. Gschweidl, M. Grüner, W. Meier

Trainer: Martin Gremmel

Grabern: J. Prokes, S. Zwieb, N. Schwayer, V. Ivanov, A. Dziric, P. Fuchs, D. Schwabl, S. Panzer (HZ. M. Kubica), L. Matyska, S. Sauberer (82. L. Strobl), M. Mazel (82. O. Schinagl); D. Sicker, M. Hofmann

Trainer: Robert Wenninger

Karten:

Gelb: Manuel Gruber (84., Unsportl.) bzw. Patrick Fuchs (51., Kritik)