Neun-Tore-Spektakel

Pleissing - Grabern 4:5. Die Zuschauer bekamen für ihr Eintrittsgeld einiges geboten. Bereits nach elf Minuten wurde der Torreigen eröffnet. Nach einem Ballverlust schaltete Pleissing schnell um, von der rechten Seite kam ein Stanglpass zu Kristijan Nastasijevic, der den Ball nur mehr einschieben musste - 1:0. Die Antwort von Grabern kam postwendend. Praktisch vom Anstoss weg kam der Ball zu Michal Mazel, der am Strafraumeck einen Gegenspieler stehen ließ und dann erfolgreich ins Tor abschloss - 1:1.

In der 16. Minute ging es weiter. Ecke für den USV, Ferdinand Thelen „scherzelte“ den Ball mit dem Kopf weiter ins Tor - 2:1. Dann beruhigte sich das Spiel etwas, ohne aber an Intensität zu verlieren. Es dauerte bis zur 37. Minute, bis das nächste Tor fiel. Josef Licka mit einem Heber über den Tormann hinweg. Der Ball senkte sich kurz vor der Latte ins Tor - 3:1 Pausenstand. „Erste Halbzeit haben wir sehr gut und dominant gespielt“, befand Pleissing-Obmann Karl Mischling.

„Bin ein bisschen fertig“

Die Wenninger-Truppe gab sich aber nicht geschlagen und konnte sieben Minuten nach Wiederbeginn erneut verkürzen. Dominik Schwabl zog von der Strafraumgrenze einfach mal ab und dieser passte genau ins Eck - 3:2. Nach 65 Minuten stellten die Gastgeber den alten Vorsprung von zwei Treffern wieder her. Spielertrainer Jan Mikloska bekam den Ball an der Mittellinie, lief in Richtung Strafraum, sein Abschluss ging genau ins lange Eck - 4:2.

Nur drei Minuten später der erneute Anschlusstreffer. Ein Pass über die Abwehr ging zu Schwabl, der gekonnt einschob und auf 4:3 verkürzte. Weitere fünf Minuten später Freistoss für die Gäste. Diesen trat Stefan Garbachkov. Der Ball ging an Freund und Feind vorbei und fand den direkten Weg ins Tor - 4:4. Damit war wieder alles offen in diesem Spiel. Dann kam die 82. Minute. Stefan Panzer von der SU zog in „Robben-Manier“ in die Mitte und aus ungefähr 18 Metern beförderte er den Ball ins Eck - 4:5 und damit die erstmalige Führung der Graberner.

Pleissing probierte noch einmal alles, um ihrerseits den Ausgleich zu erzielen. Dieser sollte aber nicht mehr gelingen. Das Spiel ednet also mit 5:4 für Grabern. „Ich bin echt ein bisschen fertig“, sagt ein erschöpfter aber glücklicher Grabern-Sektionsleiter Ernst Semmelmeyer.

Statistik:

Pleißing / W. - Grabern 4:5 (3:1)

Torfolge: 1:0 (11.) Nastasijevic, 1:1 (12.) Mazel, 2:1 (16.) Thelen, 3:1 (37.) Licka, 3:2 (53.) Schwabl, 4:2 (65.) Mikloska, 4:3 (68.) Schwabl, 4:4 (73., Freistoß) Garbachkov, 4:5 (82.) Panzer

Karten: Nastasijevic (23., Gelbe Karte Kritik)Zwieb (86., Gelbe Karte Foul), Fuchs (60., Gelbe Karte Unsportl.)

Pleißing / W.: Frischauf, Schmid, Surala, Licka, Dvorak, Nastasijevic, Mayer, Weitschacher, Thelen Conrad, Mikloska, Thelen Ferdinand (77. Gailer)

Grabern: Strobl, Fuchs, Mazel (75. Sauberer), Panzer, Matyska, Schwabl (90. Ludwigstorff), Garbachkov, Zwieb, Schwayer, Prokes, Proksch

60 Zuschauer, Schiedsrichter: Wolfgang Pansky