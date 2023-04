Pleissing weiterhin Schlusslicht

Werbung

Pleissing / W. - Nappersdorf 1:4. Die Anfangsphase gehörte Pleissing. Diese Minuten konnten sie auch erfolgreich in ein Tor ummünzen. In der sechsten Minute eine sehenswerte Ballstafette. Josef Licka kommt an den Ball und befördert den Ball eiskalt ins Tor - 1:0. Nappersdorf brauchte bis zur 15. Minute bis sie in der Partie waren. Dann bekamen sie nach einem Foul im Strafraum einen Elfmeter zugesprochen. Diesen verwandelte Mario Weiss sicher zum 1:1. „Bis zum Ausgleich waren wir viel zu lax und hatten keinen Biss“, war Nappersdorf-Spieler und Sektionsleiter Reinhard Krysl sauer über die Anfangsphase.

Nach etwas mehr als einer halben Stunde darf er und der USV zur erstmaligen Führung jubeln. Nach einem Stanglpass von der linken Seite stand Stefan Zinkel goldrichtig und schob zum 1:2 ein. Kurz vor der Pause kam es noch schlimmer aus Sicht des USV. Vojtech Pazdera war nach einem Abschlag des Keepers auf und davon und blieb vor dem Tor eiskalt und erhöhte zum 1:3 Pausenstand.

Nappersdorf macht früh alles klar

Die Mikloska-Truppe wollte aus der Kabine kommen und den Zwei-Tore-Rückstand aufholen. Dieses Vorhaben war nach nur drei Minuten zunichte gemacht worden, Zinkel kommt von der rechten Seite zum Abschluss und dieser passte genau. Damit steht es 4:1 für Nappersdorf und das Spiel ist bereits entschieden. Pleising hatte kaum eine zwingende Torchance mehr. „Nach dem Ausgleich waren sie das bessere Team, das muss man anerkennen“, meinte Pleissing-Obmann Karl Mischling. Der USV hatte noch Möglichkeiten auf den fünften Treffer, die ungenutzt blieben. Am Ende steht ein 1:4 aus Sicht des USV.

Tore: Heim Josef Licka (6.), Gast Vojtech Pazdera (42.), Gast Mario Weiss (15., Elfmeter), Gast Stefan Zinkel (32.), Gast Stefan Zinkel (48.)

Pleißing / W.: Roman Dvorak, Georg Mayer, Philipp Resel, Ferdinand Thelen, Josef Licka, Patrik Hlavka, Martin Surala, Jan Mikloska, Conrad Thelen, Erich Frischauf, Lukas Weitschacher, Sebastian Matzner, Karl Mischling, Marco Messmer, Simon Jäger, Simon Jäger (70. statt Ferdinand Thelen)

Nappersdorf: Florian Kletzander, Mathias Thürmer, Vojtech Pazdera, Daniel Gruener, Manuel Grüner, Manuel Gruber, Stefan Zinkel, Mario Weiss, Adam Novotny, Laurenz Schuster, Vahid Osmanovic, Franz Fritz, Manuel Jarnig, Reinhard Krysl, Lucas Mörth, Mathias Hartl, Sebastian Mörth, Manuel Jarnig (53. statt Mario Weiss), Reinhard Krysl (75. statt Mathias Thürmer), Lucas Mörth (82. statt Adam Novotny)

Karten: Erich Frischauf (31. Gelb Unsportl.), Lukas Weitschacher (38. Gelb Unsportl.), Jan Mikloska (90. Gelb Foul), Mario Weiss (39. Gelb Unsportl.), Vahid Osmanovic (86. Gelb Foul), Reinhard Krysl (90. Rot Tätl.)