Acht-Tore-Spektakel

Pulkau - Eintr. Pulkautal 2:6. Alle Zuschauer, die rechtzeitig zu Spielbeginn ihren Platz wieder gefunden haben, haben gewonnen und alles mitbekommen. Denn nach gerade einmal 20 Sekunden erster Angriff für Pulkau, Stanglpass in die Mitte, wo Mario Mattes freistand und das 1:0 machte. Diese Führung hielt bis zur zehnten Minute, ehe Johann Klutz per Kopf nach einer Ecke zur Stelle war - 1:1. „Eigentlich sollte man meinen, dass nach der frühen Führung Selbstvertrauen und Sicherheit am Ball da ist, doch das war nicht so“, war Pulkau-Obmann Robert Hahn sauer. In Minute 37 wieder Ecke für die Eintracht, Florian Eser sprang am höchsten und köpfte zum 1:2 ein. Das war auch der Pausenstand.

Doppelschlag entscheidet Partie

Kurz nach dem Seitenwechsel beging Pulkau-Trainer Spätauf ein Foul im Strafraum. Die Folge war Elfmeter für die Eintracht und Gelb für ihn. Klutz übernahm die Verantwortung und verwandelte sicher - 1:3. Moritz Sulzberger erhöhte nur vier Minuten später mit einem sehenswerten Schuss auf 1:4. Damit war das Spiel vorentschieden. Ein Distanzschuss von Michael Schwab sorgte für die endgültige Entscheidung in dieser Partie - 1:5.

In der 67. Minute gelang Krystof Blokes für die Spätauf-Truppe Ergebniskosmetik zum 2:5. In der Nachspielzeit machte der eingewechselte Lukas Öhribauer das halbe Dutzend voll. Er stand am Fünfter komplett frei und konnte ohne Bedrängnis des Gegners einnicken. Damit gewinnt die Eintracht das Spiel mit 6:2. Erster Sieg für die Eintracht im Frühjahr und Maximilian Pabst, der es aber nicht aktiv miterleben konnte, weil er verhindert war. „Mit dem Ergebniss kann man sehr zufrieden sein“, sagte der nunmehr ehemalige Reservetrainer der Eintracht Christopher Hölzl.

Tore: Heim Krystof Blokes (67.), Heim Mario Mattes (1.), Gast Florian Eser (37.), Gast Johann Klutz (10.), Gast Johann Klutz (51., Elfmeter), Gast Michael Schwab (64.), Gast Moritz Sulzberger (55.), Gast Lukas Öhribauer (90.)

Pulkau: Patrick Franczik, Johannes Mayer, Martin Baumhauer, Klaus-Jürgen Spätauf, Daniel Haider, Gernot Traxler, Mario Mattes, Juraj Zaturecky, Gerhard Schön, Matthias Kellner, Krystof Blokes, Ludwig Tischler, Manuel Schifter, Lukas Kurzreiter, Andreas Stefan, Lukas Kurzreiter (58. statt Johannes Mayer), Andreas Stefan (67. statt Krystof Blokes), Manuel Schifter (88. statt Gernot Traxler)

Eintr. Pulkautal: Jörg Schaludek, Benjamin Geischläger, Johann Klutz, Jakob Schreder, Matthias Dundler, Peter Kruty, Florian Eser, Michael Schwab, Matthias Raab, Martin Rygl, Moritz Sulzberger, Mario Mahr, Jonas Geischläger, Fabian Wieninger, Lukas Öhribauer, Lukas Öhribauer (84. statt Jakob Schreder), Jonas Geischläger (90. statt Florian Eser)

Karten: Klaus-Jürgen Spätauf (50. Gelb Foul), Gerhard Schön (74. Gelb Foul), Juraj Zaturecky (78. Gelb Foul), Matthias Raab (61. Gelb Foul)