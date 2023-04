Mini-Siegesserie gerissen

Pulkau - Fallbach 1:4. Die Pulkauer gingen mit viel Selbstvertrauen nach zwei Siegen in Folge in die Partie. Spielertrainer Klaus-Jürgen Spätauf konnte verletzungsbedingt nicht mitwirken, er war auch nicht dabei beim Spiel, Gernot Traxler übernahm seine Rolle. Fallbach kam gut ins Spiel, jubeln durfte in Minute 21 aber der Gegner: Nach einer zu kurz geratenen Freistoß-Abwehr von Keeper Kerbl schlenzte Daniel Haider den Ball ins kurze Eck - 1:0.

„Mit Fortdauer hatte Fallbach die besseren Aktionen gehabt“, sagte Pulkau-Obmann Robert Hahn, der in Minute 32 den Ausgleich sah. Nach einem Stanglpass stand Klaus Zechmeister goldrichtig und schob den Ball zum 1:1 ein. Als viele schon mit diesem Pausenstand rechneten, bekam die Schütt-Truppe noch einen Eckball zugesprochen. Der Ball kam zum Fünfer, wo Jan Krejci völlig blank stand und das 1:2 köpfte.

Statt 2:2 kam das 1:3

Wer noch in der Kantine auf seine Verpflegung warten musste, hat bereits etwas verpasst. Kurz nach Wiederbeginn zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt und gab nach einem ungeschickten Einsteigen von Gerald Wabra Elfmeter für die Gastgeber. Haider übernahm Verantwortung und trat zum Penalty an, aber Keeper Josef Kerbl wehrte ab. Eine Riesenmöglichkeit zum Ausgleich wurde also vergeben, das wurde vom USC kurze Zeit später bestraft. Manuel Prokesch nahm sich in der 50. Minute ein Herz und zog einfach mal ab. Sein Schuss passte genau ins Tor, damit hieß es statt 2:2 1:3 aus Sicht der Gastgeber.

Der SV probierte in weiterer Folge nochmal alles, um den Anschlusstreffer zu erzielen, doch ein Tor sollte ihnen nicht mehr gelingen. Stattdessen gab es in der 80. Minute die endgültige Entscheidung in diesem Spiel. Nach einem schönen Doppelpass schloss Dominik Silinger aus ungefähr elf Metern erfolgreich zum 1:4 ab. Das war auch der Endstand und die kleine Siegesserie der Pulkauer ist gerissen. „Gesamt gesehen war Fallbach der verdiente Sieger“, erwies sich Hahn als fairer Gratulant. USC-Coach Peter Schütt zeigte sich zufrieden: „In Summe war es ein verdienter Sieg, wir haben eine knifflige Situation super gelöst“.

Statistik:

Pulkau - Fallbach 1:4 (1:2)

Torfolge: 1:0 (21.) Haider, 1:1 (32.) Zechmeister, 1:2 (45.) Krejci, 1:3 (50.) Prokesch, 1:4 (80.) Silinger

Karten: Zaturecky (89., Gelbe Karte Foul)Schütt (24., Gelbe Karte Kritik), Schodl (62., Gelbe Karte Foul)

Pulkau: Kellner, Zaturecky, Blokes (87. Stefan), Lepan, Döller, Schön, Baumhauer, Kurzreiter (76. Hahn), Haider, Franczik, Traxler (41. Silberbauer)

Fallbach: Kober (72. Schild), Nekam, Silinger, Niessler, Schodl, Prokesch (85. Köppel), Kerbl, Plat (72. Schiller), Krejci, Zechmeister, Wabra

66 Zuschauer, Schiedsrichter: Tomas Prochazka