Manhartsberg verteidigt Tabellenführung

Das Derby hatte von Beginn an Feuer, Nach zehn Minuten sahen die Zuschauer den ersten Treffer in diesem Spiel. Nach einem Konter erzielte Neuzugang Krystof Blokes die Führung für Pulkau - 1:0. Die Antwort von Manhartsberg kam in Minute 21, als Jan Nespesny nach einem Gestocher zur Stelle war - 1:1. Kurz vor der Pause Freistoss für die Kriz-Truppe, der Ball kommt zu Patrick Mikolasek, der selbigen gekonnt zum 1:2 einschiebt. Mit diesem knappen Rückstand aus Sicht der Gastgeber ging es in die Kabinen.

Gäste drehen auf

Nur zwei Minuten nach Wiederbeginn gab es nach einem laut Pulkau-Trainer Klaus-Jürgen Spätauf "unklugen Foul" im Strafraum Elfmeter für die Gäste, den Mikolasek sicher verwandelte - 1:3. "Das Tor kurz vor und nach der Pause waren unser Genickbruch", meinte Spätauf. Florian Warbinek, Sohn des Sektionsleiters Thomas erhöhte nach einem Stanglpass auf 1:4. Mit einem Abschluss ins lange Eck machte Nespesny in Minute 82 endgültig alles klar - 1:5. Gerhard Schön konnte mit einem abgefälschten Schuss nur mehr Ergebniskosmetik betreiben. "Wir waren nach dem Tor von Pulkau etwas nervös, nach dem Ausgleich eher überlegen", sagte Manhartsberg-Sektionsleiter Thomas Warbinek.

Pulkau - Manhartsberg 2:5 (1:2)

Sonntag, 26. März 2023, Pulkau, 200 Zuseher, SR Volkan Tembel

Tore:

1:0 Krystof Blokes (10.)

1:1 Jan Nespesny (21.)

1:2 Patrick Mikolasek (44.)

1:3 Patrick Mikolasek (47., Elfmeter)

1:4 Florian Warbinek (66.)

1:5 Jan Nespesny (82.)

2:5 Gerhard Schön (90.)

Pulkau: P. Franczik, P. Döller (70. P. Wallig), M. Baumhauer (80. A. Hahn), K. Spätauf (80. M. Kellner), D. Haider, G. Traxler (70. L. Kurzreiter), M. Lepan, M. Mattes, J. Zaturecky, G. Schön, K. Blokes; L. Tischler

Trainer: Klaus-Jürgen Spätauf

Manhartsberg: L. Repan - M. Wurst, T. Baier - M. Marscheck - J. Nespesny (87. M. Gottstein) - F. Warbinek (69. S. Rapp), P. Paulik, T. Köck - C. Leitner - P. Mikolasek - P. Brand; J. Romaner, S. Eder, F. Rosinger, M. Seidl

Trainer: David Kriz

Karten:

Gelb: Gerhard Schön (27., Kritik), Martin Baumhauer (47., Foul) bzw. keine