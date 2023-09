Dreikampf um die Spitze

Nappersdorf ist aktuell das einzige Team, das noch ohne Punktverlust ist. Auch Hanfthal konnte sie nicht stoppen. Nappersdorf-Spieler und Sektionsleiter Reinhard Krysl atmete auf: „Es war das erwartet schwere Spiel. Am Ende hat die individuelle Klasse von uns den Ausschlag gegeben.“ Das nächste Team, das probiert, ihnen die ersten Punkte abzuluksen, ist Wildendürnbach. Trainer Florian Gremliza und der UFC durften ihrerseits aufatmen und gegen die SG Röschitz/Sitzendorf die ersten Punkte holen.

Nappersdorf legt am Freitag vor, das heißt bei einem Sieg steht fest, dass sie auch nach diesem Spieltag Erster bleiben würden. Der erste Verfolger Leitzersdorf musste zwar den ersten Punktverlust hinnehmen, doch im Topspiel gegen Hollabrunn holten sie ein 1:1 und bleiben weiter ungeschlagen. „Das Unentschieden ging in Ordnung, wir sind auch selbst schuld, dass das Spiel 1:1 ausgegangen ist“, wollte sich Leitzersdorf-Trainer Martin Haselmayr nicht auf ein mögliches Abseitstor oder ähnliches ausreden. Mit zehn Punkten aus vier Runden hat sich der USV gut in diese Liga eingelebt.

Ganz anders schaut die Lage beim Gegner Pulkau aus, die gegen Gaubitsch mit 0:5 unterlagen. Sie sind als einziges Team noch ohne Zähler. „Fehlendes Selbstvertrauen der Spieler, keine Form der sogenannten Leader und unser Stürmer fehlt an allen Ecken“, führt Pulkau-Obmann Robert Hahn aus, warum es momentan nicht läuft. Donald Kastrati fällt seit Wochen verletzungsbedingt aus und wird noch die nächsten Wochen und Monate fehlen.

„Nachbarschaftsduell“ in Grabern - Manhartsberg unter Druck

Gaubitsch lauert punktegleich mit Leitzersdorf auf dem dritten Rang und befinden sich ebenfalls in einem Flow. In Pulkau gab es einen klaren Auswärtssieg. „Wir waren über die line Flanke sehr gefährlich und haben so drei der fünf Treffer erzielt“, verriet Gaubitsch-Trainer Wolfgang Berger das Erfolgsrezept in Pulkau. Im Bezirksduell gegen Hanfthal sollen weitere Punkte folgen.

Grabern verlor in Hagendorf bei Fallbach ein laut Trainer Klaus-Jürgen Spätauf „komisches Spiel. Wir haben zu den ungünstigsten Zeitpunkten vermeidbare Gegentreffer erhalten.“ Guntersdorf-Obmann Franz Kurzweil sah beim Remis gegen Manhartsberg „fußballerische Schonkost von zwei verunsicherten Mannschaften“. Es ist das Duell zweier Tabellennachbarn. Grabern ist Sechster, Guntersdorf Siebenter.

Manhartsberg möchte nach zwei sieglosen Spielen im Heimspiel gegen Hollabrunn wieder drei Punkte holen. Manhartsberg-Sektionsleiter Thomas Warbinek trauert einem Sieg nach: „Von den Chancen waren es in Guntersdorf zwei verlorene Punkte.“ Die Kriz-Truppe steht dabei schon früh unter Druck. Sie haben bereits acht Punkte Rückstand auf die Tabellenführung. Ein Sieg muss her, wollen sie den Anschluss nicht komplett verlieren. Zumindest könnte es zu einem Comeback von Stürmer Jan Nespesny kommen, sollten seine Rückenprobleme komplett auskuriert sein. SG Röschitz/Sitzendorf gegen Fallbach rundet den Spieltag ab.