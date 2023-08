Bleibt Nappersdorf makellos?

Ring frei für Runde drei und Pulkau möchte getreu dme Motto „Aller guten Dinge sind drei“ erstmals anschreiben. Sie empfangen am Sonntag Hanfthal, die ebenfalls noch punktelos sind. „Es wird von Woche zu Woche besser. Die ersten Punkte werden kommen“, ist Pulkau-Co-Trainer Christopher Hölzl überzeugt. Weniger überzeugt war Guntersdorf-Obmann Franz Kurzweil trotz des späten Ausgleichs in der Nachspielzeit gegen Gaubitsch. Vor allem die mangelnde Disziplin hat ihn gestört: „Das häufige Kritisieren und die berechtige Gelb-Rote Karte gegen unseren Trainer wollen wir beim SC Gntersdorf so nicht sehen.“ Im Duell der noch ungeschlagenen Teams treffen sie auswärts auf Leitzersdorf.

Manhartsberg will Siegesserie aufbauen

Nach dem 1:8 zum Auftakt hatte man sich schon Sorgen gemacht, das Manhartsberg doch nicht, wie von vielen prognostiziert, vorne mitspielen könnte. Doch in Wildendürnbach gab es die erhoffte Reaktion. Nach zweimaligen Rückstand und trotz Unterzahl wurde das Spiel gewonnen. „Man hat nicht gemerkt, dass wir einen Mann mehr waren“, merkte Wildendürnbach-Trainer Florian Gremliza an. „Die Erleichterung war groß. Dieser Sieg war extrem wichtig“, pustete Manhartsberg-Sektionsleiter Thomas Warbinek kräftig durch. Nun soll gegen Fallbach der nächste Sieg folgen.

Wildendürnbach möchte in Grabern am Freitag Abend punkten. Die SU hat aber etwas dagegen. Die Mannschaft von Klaus-Jürgen Spätauf musste die Anlage in Nappersdorf trotz Fürhung als Verlierer verlassen. „Wir haben brav dagegen gehalten und gingen auch in Führung. Nach den beiden Gegentreffern spielte Nappersdorf ihre offensive Qualität aus“, merkte Grabern-Trainer Klaus-Jürgen Spätauf an. Während die Gremliza-Elf noch auf die ersten Punkte wartet, hat die Su bereits drei und will weitere folgen lassen.