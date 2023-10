Bleibt Spitzenduo ungeschlagen?

Die Leitzersdorfer lachen aktuell von der Tabellenspitze mit zwei Punkten Vorsprung. Am vergangenen Spieltag konnten sie Manhartsberg besiegen. USV-Trainer Martin Haselmayr sprach von „phasenweise 70 Prozent Ballbesitz unserer Mannschaft“. In der Grabern-Arena soll aus ihrer Sicht der Erfolgslauf fortgesetzt werden. Die Graberner selbst wollen nach fünf Niederlagen in Folge endlich wieder punkten und bestenfalls gewinnen.

Der erste Verfolger Nappersdorf ist, ebenso wie Leitzersdorf, noch ungeschlagen und weiter mittendrin im Spitzenkampf. „Es war kein schönes Spiel, den Punkt aus Hollabrunn nehmen wir aber gerne mit“, sagte Spieler und Sektionsleiter Reinhard Krysl zum 0:0 aus der Vorwoche beim ATSV. Sie empfangen Pulkau, die nach zuletzt zwei Siegen in Folge im Aufwind sind. Der Lohn: Die Pulkauer haben die „Rote Laterne“ an die SG Röschitz/Sitzendorf abgegeben.

Manhartsberg möchte Serie starten

Nach vier Spielen ohne Niederlage gab es für Manhartsberg in Leitzersdorf wieder eine solche. „Nun kommen die Gegner, die wir eigentlich schlagen sollten“, hat Obmann Franz Nebral damals erklärt. Der kommende Gegner Hanfthal liegt als Zehnter drei Plätze und fünf Zähler hinter dem SV. Zuletzt gab es für den UFC zwei Niederlagen in Folge, in der Vorwoche eine hauchdünne gegen Fallbach.

Auch Guntersdorf musste wie Manhartsberg nach vier ungeschlagenen Spielen wieder als Verlierer den Platz verlassen. Gegen Wildendürnbach verloren sie ganz knapp. Dabei musste Riedmayer vorzeitig mit Gelb-Rot den Platz verlassen und fehlt daher im kommenden Spiel in Hagendorf gegen Fallbach. Der USC bog nach zwei Niederlagen in Folge wieder auf die Siegerstraße ein und konnte in Hanfthal drei Punkte entführen.