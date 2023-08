Duell der „neuen Trainer“

Um ganz genau zu sein haben Grabern, Pulkau und Guntersdorf ihre Trainer gewechselt. Der SU trifft mit Neo-Trainer Klaus-Jürgen Spätauf auf Neuling SG Röschitz/Sitzendorf. „Vorbereitung lief gut. Es gab gute Trainings und ordentliche Leistungen beim Match“ fasste der neue Coach die Vorbereitung zusammen. Man darf gespannt sein, ob ihm bei seinem Debüt mit der SU ein Sieg gelingt.

Einen Sieg möchten auch Pulkaus neue Trainer Gerhard Narovec und Christopher Hölzl. Ihnen gegenüber steht mit Guntersdorf und Oldrich Helebrant ebenfalls ein neuer Mann an der Seitenlinie. Vielen noch bestens bekannt als starker Innenverteidiger bei Hadres. Beide Mannschaften wollen sich oben in der Tabelle ansiedeln. Mit einem Dreier könnte der Grundstein dafür gelegt werden. Die Guntersdorfer müssen auf Hausgnost verzichten, der mit einem Kreuzbandriss monatelang out sein wird, Petz ist fraglich. Eine „erste Standortbestimmung“ ist es für beide Mannschaften.

Manhartsberg gegen Nappersdorf, rundet das Ganze ab. Beide Mannschaften werden wohl vorne in der Tabelle zu finden sein. Der SV möchte wieder vorne angreifen und einen Angriff auf den Meister starten. Der USV musste sich im letzten direkten Duell in Schrattenthal mit 0:4 geschlagen geben. Wie es diesmal läuft, wird sich zeigen. Man darf gespannt sein, wem zum Auftakt ein Sieg gelingt und wer einen ersten Fehlstart hinnehmen muss.