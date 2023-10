Duell der Verfolger

„Mit dem frühen Treffer in Minute zwei hatten wir das Spiel komplett im Griff“, fasste Spieler und Sektionsleiter Reinhard Krysl das 6:0 von Nappersdorf über Pulkau noch einmal zusammen. Nun bekommen sie es im Verfolger-Duell mit Gaubitsch zu tun, die in Röschitz nach einem Rückstand noch gewannen. Wir haben uns auf dem kleinen Platz in der ersten Hälfte sehr schwer getan. In der zweiten wollten wir höher anpressen und das haben die Burschen sehr gut gemacht, ich bin froh über den Sieg.“, sagt Gaubitsch-Trainer Wolfgang Berger.

Die Ausgangslage ist klar. Der USV kann mit einem Sieg die Berger-Truppe weiter distanzieren von der Spitze. Der UFC ist mit sechs Punkten Rückstand auch mittendrin im Aufstiegsrennen. Sollte Gaubitsch gewinnen, wäre das nicht nur die erste Niederlage der Gremmel-Truppe, sondern man würde auch dem Zweiten bis auf einen Zähler rankommen.

Nach Gaubitsch folgt auch schon Hollabrunn. Der ATSV hatte große Mühe in Wildendürnbach, konnte aber am Ende doch noch die drei Punkte holen. Mit Fallbach wartet auch ein Tabellennachbar auf sie. Vierter gegen Fünfter und nebenbei erwähnt könnte die Schütt-Truppe, die zehn Zähler Rückstand auf die Spitze haben, die Hollabrunner vorerst aus dem Titelrennen nehmen. Peter Schütt sprach von einem „ungefährdeten Sieg“ über Guntersdorf in der Vorwoche und wollen den Schwung aus der Vorwoche mitnehmen.

Profitiert Leitzersdorf von möglichen Patzern?

Leitzersdorf hat vermeintlich eine leichte Aufgabe vor sich. Sie empfangen mit der SG Röschitz/Sitzendorf das Schlusslicht der Tabelle. Während der USV-Zug momentan keine Bremse zu haben scheint, haben sie doch das fünfte Mal hintereinander gewonnen und acht von neun möglichen Siegen gefeiert, ist bei der SG genau das Gegenteil der Fall. Nach dem Sieg in Hanfthal (4:1) folgten gleich sieben Niederlagen am Stück. Die Haselmayr-Truppe kann im besten Fall den Vorsprung auf ihre Verfolger weiter vergrößern, sollte es bei den direkten Duellen von Nappersdorf, Gaubitsch, Fallbach und Hollabrunn keine Sieger geben.

Wildendürnbach muss in Pulkau ran. „Es wäre etwas möglich gewesen. Die Leistung war gut, aber davon können wir uns am Ende auch nichts kaufen. Die individuelle Klasse hat das Spiel entschieden“, ärgert sich Wildendürnbach-Trainer Florian Gremliza über das 2:3 gegen den ATSV. Die Pulkauer kassierten in Nappersdorf letzte Woche ein 0:6. „Die Niederlage ist zu hoch ausgefallen. Unsere Fehler wurden vom Gegner eiskalt bestraft“, sagte Obmann Robert Hahn.

Drei Tore von Stürmer Jan Nespesny reichten Manhartsberg nicht aus, um das Spiel gegen Hanfthal zu gewinnen. Am Ende mussten sie sich mit einem Unentschieden begnügen. Dieser Punkt bringt den SV nur bedingt weiter. Der Aufstiegszug ist momentan für sie abgefahren. Gegen Grabern soll wieder ein Sieg her. „Es fehlt momentan leider an Kleinigkeiten. Bis zur 80. Minute waren wir ebenbürtig, aber haben es leider nicht über die Zeit gebracht.“, analysierte Spielertrainer Klaus-Jürgen Spätauf das 1:4 gegen Leitzersdorf. Die letzten sechs Spiele haben sie allesamt verloren.

Die Runde schließen wir ab mit Hanfthal gegen Guntersdorf. Den Hattrick von Manhartsbergs Nespesny konnte der UFC ihrerseits mit einem Hattrick von Adis Barucija antworten. Abgesehen davon, dass es neben acht Tore auch drei Elfmeter gab. Mit Guntersdorf treffen sie auf einen Gegner, der die letzten beiden Spiele verloren hat, zuletzt 1:4 in Hagendorf gegen Fallbach. Im dritten Anlauf wollen sie wieder anschreiben, im besten Fall sogar dreifach.