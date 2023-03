„Ein Fall für vier“

„Es warten noch schwere Hürden auf uns“, hat Manhartsberg-Sektionsleiter Thomas Warbinek nach dem erfolgreichen Auftakt im Derby bei Pulkau gesagt. Mit dem Zweiten aus Hollabrunn wartet eben eine solch schwere Hürde. Beide Teams sind punktegleich. Nur weil die Kriz-Truppe das Duell im Herbst knapp mit 2:1 gewonnen hat, rangiert sie an der Tabellenspitze.

Überhaupt waren die direkten Duelle der beiden Teams sehr knapp. In den letzten vier Aufeinandertreffen wurden die Spiele immer mit nur einem Tor Unterschied gewonnen. Zweimal hieß der Sieger Manhartsberg, zweimal Hollabrunn. Nur beim ersten Duell gab es einen 2:0 Auswärtserfolg des ATSV.

Nappersdorf und Eintracht können gleichziehen

Für Nappersdorf und Eintracht könnte sich eine Chance bieten. Sollten nämlich Manhartsberg und Hollabrunn Unentschieden spielen und sie ihre Spiele gewinnen, könnten alle vier Teams punktegleich in die nächste Runde gehen. Vier Teams mit derselben Punkteanzahl an der Spitze gab es noch nie. Doch das ist alles Konjunktiv, der Indikativ ist dass erstmal gespielt werden muss. Die Nappersdorfer haben einen klaren Auftaktsieg gefeiert über Grabern, nun ist Pleissing dran, die bei Manhartsberg unterlegen waren. „Das Match war eine klare Sache“, hat Nappersdorf-Spieler und Sektionsleiter Reinhard Krysl gemeint. Ob das kommende Spiel auch eine klare Sache wird, wird man sehen.

Die Eintracht muss oder darf, je nachdem wie man es sehen will, zum Abschluss der Runde nach Pulkau reisen. Die Pulkauer verloren klar mit 2:5 gegen Manhartsberg. Trainer Klaus-Jürgen Spätauf kennt die Gründe: „Die Gegentore kurz vor und nach der Pause haben uns das Genick gebrochen.“ Die Eintracht hat auch keinen erfolgreichen Auftakt gefeiert. Beim Trainerdebüt von Maximilian Pabst gab es gegen Hanfthal nur ein 2:2. Zwei Punkte Rückstand sind nicht viel, doch sollte auch dieses Spiel nicht gewonnen, könnten es vier oder fünf Punkte Rückstand sein. Man darf also gespannt sein, wer an diesem Spieltag von der Tabellenspitze lachen wird.