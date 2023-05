„Ein Fall für vier“

Am Freitag legt die Eintracht vor auswärts gegen Nappersdorf. Eine unangenehme Aufgabe für die Pabst-Truppe. Der USV konnte in einem Spiel was „kein fußballerischer Leckerbissen war“, wie Nappersdorf-Spieler und Sektionsleiter Reinhard Krysl und Guntersdorf-Sektionsleiter Markus Huber unisono gesagt haben, sich am Ende gegen Guntersdorf knapp durchsetzen. Bernhard Karollus feierte dabei nach 2,5 Jahren sein Comeback in der Kampfmannschaft. In diesem Spiel wird er wohl nicht in der Ersten spielen, Meier, Pazdera und Krysl haben ihre Sperren abgesessen und dürfen wieder mitwirken.

Die direkten Duelle waren immer sehr eng, zuletzt setzte sich die Eintracht mit 3:2 durch. Hollabrunn will gegen Hanfthal wieder siegen, nachdem sie in Hagendorf gegen Fallbach in der Nachspielzeit eine Niederlage erlitten haben. „In der Liga kann jeder jeden schlagen. Mit den Tugenden und der Leistung in der zweiten Halbzeit gegen Pulkau ist eine Überraschung möglich“, spekuliert Hanfthal-Sektionsleiter Oliver Rogler mit weiteren Punkten. Ebenso Gaubitsch gegen Pleissing. Das erste und bislang einzige Duell gewann die Berger-Truppe mit 3:1. Dabei könnte Keeper Hofbauer wieder zwischen den Pfosten stehen, wenn seine Rippenprellung vollständig wieder ausgeheilt ist.

Manhartsberg und Fallbach können Zweiter werden

Sollte Hollabrunn auch gegen Hanfthal patzen, können sowohl Fallbach als auch Manhartsberg auf den zweiten Platz hüpfen. Fallbach muss in Guntersdorf ran und Manhartsberg empfängt Grabern. „Schauen wir ob wir es nochmal heiß machen können“, spricht Fallbach-Trainer Peter Schütt den Titelkampf an. Die Manhartsberger wollen den jüngsten Erfolglauf fortsetzen. „Die ersten 20 Minuten haben wir verschlafen. Dann sind wir aufgewacht und hatten das bessere Ende für uns“, spricht Sektionsleiter Thomas Warbinek über das 3:2 aus der Vorwoche in Wildendürnbach.

Grabern war unter der Woche bereits im Einsatz. Im Nachtragsspiel gegen Wildendürnbach erreichten sie nach 0:3 Rückstand noch ein 3:3. Weiterer Punktezuwachs soll in Schrattenthal folgen, doch die Kriz-Truppe will eben vorne dranbleiben und steht fast schon unter Siegzwang. Wildendürnbach tritt in Pulkau an. Das Gremliza-Team hat einen Vorsprung von drei Toren noch aus der Hand gegeben. Pulkau lag in Hanfthal bereits 2:0 vorne und verließen am Ende als Verlierer die Anlage. Mal sehen, wie sich diesmal schlagen werden.