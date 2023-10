„Ein Fall für zwei“

Diese Frage wird am kommenden Spieltag. Wobei beide Mannschaften durchaus schwierige Aufgaben zu bewaltigen haben. Leitzersdorf hat die Tabellenführung übernommen und empfängt am kommenden Wochenende Manhartsberg. USV-Coach Haselmayr sprach gegen Hanfthal von einem „grundsoliden Auftritt meiner Mannschaft“. Die Manhartsberger haben die letzten beiden Spiele gewonnen, für Obmann Franz Nebral ist die Rolle klar: „Wir haben in Leitzersdorf nichts zu verlieren. Erst danach kommen die Gegner, die wir eigentlich schlagen sollten.“

Die weiße Weste von Nappersdorf bekam einen ersten kleinen Fleck. Gegen Guntersdorf konnten sie diesmal einen Vorsprung nicht über die Zeit bringen und mussten sich mit einem Remis begnügen. Für den USV ist das aber kein Problem, wie Spieler und Sektionsleiter Reinhard Krysl sagt: „Es ist nichts passiert, wir sind weiter ungeschlagen.“ Mit Hollabrunn wartet der Tabellendritte auf sie. Der ATSV ist fünf Zähler vom Spitzendupo entfernt. Ein Sieg und der USV kann Hollabrunn weiter distanzieren.

Besonderes Wiedersehen in Pulkau

Bei Pulkau war in der vergangenen Woche die Erleichterung groß. In Grabern gelang der Narovec-Truppe nicht nur die ersten Punkte, sondern auch der erste Sieg. „Es war einfach fabelhaft. Wir haben den Sieg genossen. Nun heißt es weiter arbeiten und dann schauen wir, ob wir in einen Lauf kommen“, meint Co-Trainer Christopher Hölzl. Sie bilden zwar weiterhin das Schlusslicht, konnten aber die ersten drei Punkte einfahren.

Der SV ist somit punktegleich mit dem kommenden Gegner der SG Röschitz/Sitzendorf. Dabei wartet gleichzeitig auch ein Derby auf die Pulkauer. Dabei kommt es auch zum Wiedersehen zu Manfred Mutz. „Mani ist ein ehemaliger langjähriger Spieler von uns und ein guter Freund, der so oft wie möglich bei uns in Pulkau am Platz ist.“, freut sich Obmann Robert Hahn. „Dieses Derby ist so ähnlich wie Vienna gegen Sportclub würde ich sagen“. Das letzte Pflichtspiel-Derby fand im April 2008 statt. Damals spielten beide in der 2.Schmidatal und Röschitz setzte sich mit 3:1 durch. Danach folgten fünf Freundschaftsspiele, das letzte im Februar diesen Jahres, das Pulkau 5:0 gewann.