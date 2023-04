Fernduell um die Spitze

Werbung

Das letzte Wochenende war geprägt von den großen Regenmengen, die speziell am Freitag niedergingen. Dies hatte zur Folge, dass eine komplette (!) Runde abgesagt werden musste. Die Nachholtermine stehen großteils schon fest. Ein Spiel wurde bereits am vergangenen Dienstag nachgetragen, nämlich das Topspiel zwischen Hollabrunn und der Eintracht Pulkautal. Bei einem Sieg hätte der ATSV auf fünf Punkte davonziehen können. Sie konnten aber eine 2:0 Führung nicht ins Ziel bringen und trennten sich am Ende durch ein Tor von Sulzberger in der Nachspielzeit mit 2:2. Eintracht-Trainer Maximilian Pabst war auch „sehr zufrieden. Die Mannschaft hat bis zum Schluss gekämpft und sich den Punkt mehr als verdient.“

Am kommenden Wochenende sollten hoffentlich wieder möglichst alle Spiele planmäßig über die Bühne gehen. Der ATSV muss zu einem unangenehmen Gegner, nämlich nach Guntersdorf und die Eintracht empfängt Grabern. Beide Spiele finden zeitgleich am Sonntag statt. Mit dem 2:2 ist damit auch noch keine Vorentscheidung im Titelkampf gefallen, was speziell die anderen Verfolger freuen dürfte.

Nutzt Trio die Chance?

Das Unentschieden ist nun die Möglichkeit für die anderen, näher heranzurücken. Nappersdorf, Fallbach und Manhartsberg halten alle drei bei 28 Punkten und eben ein Spiel weniger. Nappersdorf eröffnet den Spieltag mit einem Heimspiel gegen Pulkau. Bei Fallbach und Manhartsberg wird es besonders brisant, weil sie treten gegeneinander an im Samstag Abendspiel in Hagendorf. Es könnte sich also in den nächsten Wochen wieder ein Fünfkampf entwickeln. Ausrutscher sind verboten. Schauen wir einmal, ob und wenn ja wer von dne Verfolgern die Chance nutzt und ob der „Wettergott“ alle Spiele stattfinden lässt-

Die Spiele im Überblick:

Freitag, 20 Uhr: Nappersdorf - Pulkau (Usrael).

Samstag, 16.30 Uhr: Hanfthal - Gaubitsch (Kedrus); 20 Uhr: Fallbach - Manhartsberg (Seizer).

Sonntag, 16.30 Uhr: Eintr. Pulkautal - Grabern (Scharl), Guntersdorf - ATSV Hollabrunn (Steingruber), Wildendürnbach - Pleissing/W. (M. Schöber).