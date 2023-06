Geht die Eintracht letzten Schritt?

Der Bezirk Hollabrunn blickt wohl am Donnerstag nach Pfaffendorf, wenn die Eintracht auf Manhartsberg trifft. Die Ausgangssituation ist klar: Punktet die Pabst-Truppe, sind die Meister. Ein Punkt reicht ihnen, da sie den direkten Vergleich mit Hollabrunn gewonnen haben. „Ich bin überzeugt, dass wir das schaffen werden“, ist Trainer Maximilian Pabst optimistisch. Die Mannschaft könnte erstmals nach 25 Jahren wieder Meister werden.

Der ATSV wird sich dieses Spiel gespannt anschauen. Sollte nämlich die Eintracht verlieren, müssten sie gegen Schlusslicht Pleissing gewinnen, dann wären sie Meister. Manhartsberg kann also nicht mehr Meister werden, aber trotzdem in dne Titelkampf eingreifen. Nach dem 1:2 gegen Gaubitsch können sie „nur“ mehr den Spielverderber für die Eintracht spielen. Dennoch ist Spannung garantiert und wir werden erfahren, ob das Titelrennen am Donnerstag bereits entschieden sein wird.

Zwei Abschiede in Hanfthal

Ansonsten kann es noch zu kleineren Verschiebungen bei dne Platzierungen kommen. Fest steht auf jeden Fall, dass Pleissing die Saison als Schlusslicht und Grabern, die gegen Guntersdorf noch antreten, als Vorletzter die Saison beenden werden. Die Guntersdorfer können noch auf Platz sechs springen. Pulkau möchte beim letzten Spiel von Spielertrainer Klaus-Jürgen Spätauf bei Gaubitsch den neunten Platz halten.

Im Duell zweier Mistelbacher Bezirksvertreter kommt es zwischen Hanfthal und Fallbach. Die Hanfthaler können noch Pulkau überholen und Neunter werden. Abgesehen davon bringt das Duell noch einiges mit. Für Adis Barucija ist es ein Wiedersehen mit seinem Ex-Klub. Verabschiedet werden bei diesem Spiel Verteidiger Philipp Stoiber und Stürmer Johannes Öfferl. Beide Spieler haben sich entschlossen, nach diesem Spiel ihre Karrieren zu beenden und werden damit ein letztes Mal das UFC-Trikot überstreifen.