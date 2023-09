Kann Pulkau im vierten Anlauf anschreiben?

Blicken wir aber zuerst nach Grabern. Der SU befindet sich momentan im Aufwind. Ein laut Sektionsleiter Ernst Semmelmeyer „geiles Match“ wurde in der Vorwoche gewonnen. Nun treten sie in Hagendorf bei Fallbach an, die mit Manhartsberg einen guten Gegner auf deren Anlage geschlagen haben. Die ersten Punkte hat die Schütt-Truppe damit am Konto und wollen den Schwung mitnehmen. Bei den Gästen ist Brunthaler angeschlagen und daher fraglich.

Nappersdorf hat einen ziemlich perfekten Start in die Saison hingelegt. Drei Spiele - drei Siege - ergibt neun Punkte. „Es sind erst drei Runden gespielt. Wer da schon vom Titel spricht, hat keine Ahnung vom Fußball“, bleibt Obmann Bernhard Karollus und der Verein auf dem Boden und schauen von Spiel zu Spiel. Eben dieses nächste haben sie in Hanfthal. Der UFC durfte sich in der Vorwoche unter anderem dank dreier Tore von Adis Barucija über einen 4:3 Sieg über Pulkau freuen.

Guntersdorf um Reaktion bemüht

Die Pulkauer halten als einzige Mannschaft aus dem Bezirk Hollabrunn noch bei null Punkten. Co-Trainer sprach nach dem Spiel gegen Hanfthal in der ersten Halbzeit von einem „Totalausfall unserer Mannschaft. Zweite Halbzeit war besser.“ Die Berger-Truppe ist nach drei Spielen noch ungeschlagen und kommen mit breiter Brust nach Pulkau. Sie haben mit Hollabrunn einen der Titelkandidaten doch klar besiegt und wollen weiter ohne Niederlage bleiben.

Wieder in die Erfolgsspur möchte Manhartsberg zurück. Auch im zweiten Heimspiel gab es für die Kriz-Truppe eine Niederlage. Drei Punkte aus drei Spielen sind zu wenig für die Ansprüche und die Qualität die der SV hat. Stürmer Jan Nespesny hat mit Rückenprobleme zu kämpfen. Es ist noch nicht absehbar, wann er wieder auf dem Platz stehen kann. Gegen Fallbach ist man laut Sektionsleiter Thomas Warbinek an zwei Dingen gescheitert: „An der schlechten Chancenauswertung und dem gegnerischen Tormann.“

Guntersdorf musste in Leitzersdorf eine 0:6 Klatsche hinnehmen. „Es hat vieles nicht gepasst, das Ergebnis ging auch in der Höhe in Ordnung“, war Obmann Franz Kurzweil nicht glücklich über das Auftreten seiner Mannschaft. Im Spiel gegen Manhartsberg könnte möglicherweise der kranke Kriva wieder zurückkehren.