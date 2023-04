Kellerduell in Hanfthal

Werbung

„Wenn wir so gegen Hollabrunn spielen, erleben wir ein Debakel“, war Pulkau-Obmann Robert Hahn sauer nach dem 2:6 gegen die Eintracht. Zumal sie in der ersten Minute bereits in Führung lagen. Nun müssen sie auch noch ausgerechnet nach Hollabrunn, die seit der vergangenen Woche neuer Tabellenführer sind. Sie haben das Topspiel bei Manhartsberg und haben nun die Tabellenspitze inne. Mal schauen, ob sie diese auch verteidigen können.

Die Eintracht Pulkautal, die den ersten Sieg unter dem neuen Trainer Maximilian Pabst gefeiert haben, Nappersdorf, die mit zwei Siegen und 10:1 Toren ins Frühjahr gestartet sind und Manhartsberg, die die Tabellenführung an den ATSV verloren haben, werden etwas dagegen haben, dass Hollabrunn an der Spitze bleibt. Sie wollen selbst Erster werden bzw. die Kriz-Truppe möchte sich Platz eins zurückholen. Nappersdorf empfängt Gaubitsch, Manhartsberg muss nach Guntersdorf, die Eintracht nach Wildendürnbach.

Fernduell um die „Rote Laterne“ die niemand will

Pleissing hat aktuell den letzten Platz inne. Doch es ist alles eng beisammen. Sie und der drittletzte Hanfthal trennen nur zwei Punkte. Die Mikloska-Truppe hat mit Fallbach auswärts eine unangenehme Aufgabe vor der Brust. „Wir kennen Fallbach außer vom Spiel im Herbst kaum. Der Platz dort ist uns völlig unbekannt, mal sehen, was uns erwartet“, sagt Obmann Karl Mischling, dessen Mannschaft dringend Punkte braucht, um bestenfalls das Tabellenende verlassen zu können.

Das „Topspiel der Runde“ ist eines aus dem Tabellenkeller. Der drittletzte Hanfthal empfängt dabei den Vorletzten Grabern. Während der SU noch auf die ersten Punkte im Frühjahr wartet, konnte Hanfthal einen Punkt bei der Eintracht verbuchen zum Auftakt. Die Wenninger-Truppe muss wohl längere Zeit auf Dziric und Kubica verzichten, die sich letzte Woche schwerer verletzt haben. „Der Tag war zum Vergessen“, seufzte Sektionsleiter Ernst Semmelmeyer. Da war das 1:5 gegen Fallbach nur mehr Nebensache. Das „Hinspiel“ im Herbst hat Grabern mit 1:0 für sich entschieden. Mal schauen, wer sich diesmal durchsetzen wird und bei wem drei Punkte im „Osternest“ liegen.