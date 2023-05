Können Verfolger Anschluss halten?

Seit zwei Runden tront die Eintracht Pulkautal an der Spitze. Durch den klaren 6:1 Sieg in Guntersdorf konnten sie Platz eins auch verteidigen. „Wir waren das klar bessere Team und haben hinten nichts zugelassen“, war Eintracht-Trainer Maximilian Pabst sehr zufrieden. Nun wartet mit Pleissing eine vermeintlich leichte Aufgabe. Das Schlusslicht hat gegen Grabern nach 4:2 Führung noch verloren. „Wir können befreit drauf losspielen“, nimmt Pleissing-Obmann Karl Mischling den Druck von der Mannschaft. Zu verlieren haben sie auch nichts, eventuell könnten sie auch noch ein Zünglein an der Waage im Titelkampf werden.

Mit Fallbach gegen Hollabrunn steht ein Verfolgerduell ins Haus. Das noch offene Spiel konnten die Fallbacher aber nicht gewinnen, sie mussten sich in Gaubitsch mit einem Unentschieden begnügen. Das wär natürlich eine gute Chance für die Schütt-Truppe gewesen, noch näher an die Spitze heranzurücken. Dieses Spiel kann bereits richtungsweisenden Charakter haben. Beide Mannschaften trennen nur vier Punkte. Sollte also der ATSV gewinnen, können sie einen Verfolger schon mal weiter auf Distanz halten. Bei einem Sieg des USC ist alles noch enger beisammen.

Manhartsberg möchte nachlegen

Drei Spiele war Manhartberg ohne Sieg. Vergangene Woche konnten sie aber wieder gewinnen und einen fulminanten 6:0 Sieg über Hanfthal einfahren. Damit sind sie seit drei Partien ungeschlagen. In Wildendürnbach soll der zweite Sieg in Seire folgen. Änderungen werden wohl keine erwartet. Sehr wohl was ändern muss Nappersdorf in der kommenden Partie. Trainer Gremmel sowie die Spieler Krysl, Pazdera und Meier fehlen allesamt aufgrund von Sperren.

„Wir waren einfach chancenlos und der Gegner war zu stark“, sagte Guntersdorf-Sektionsleiter Markus Huber nach dem 1:6 über der Eintracht. Eine Reaktion ist also gefordert beim Tabellensechsten, der auf den Fünften trifft. Nach dem verrückten 5:4 im Duell der Nachzügler möchte Grabern auch gegen Gaubitsch Punkte holen und die Pulkauer wollen in Hanfthal gewinnen, um sie weiter auf Distanz zu halten.