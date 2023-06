Letzte Hürde vor dem Showdown

Die Eintracht hat bei Fallbach ihre Aufgabe bereits erledigt und mit 2:0 gewonnen. „Wir wussten vor dem Match, dass wir vier Punkte aus den kommenden beiden Spielen brauchen“, sagte Eintracht-Coach Maximilian Pabst. Drei davon haben sie bereits. Gegen Manhartsberg am letzten Spieltag reicht ihnen, wie von Pabst richtig errechnet, ein Punkt, um Meister zu werden. Sie können sich das Geschehen also entspannt anschauen und verfolgen, was die anderen machen.

Es kann theoretisch auch sein, dass die Eintracht nach diesem Wochenende schon Meister wird. Nämlich dann, wenn Manhartsberg zuhause gegen Gaubitsch verliert und Hollabrunn gegen Grabern nicht gewinnt. Diese Variante ist zwar am unwahrscheinlichsten, aber dennoch möglich. „Wenn wir nicht unsere Spiele gewinnen, brauchen wir vom Titel gar nicht reden“, weiß Manhartsberg-Sektionsleiter Thomas Warbinek, der Gaubitsch als „unangenehmen Gegner“ bezeichnet. Wird die Eintracht tatsächlich nach diesem Wochenende schon Meister, wird es am letzten Spieltag ein Zwei-oder gar Dreikampf um den Titel?