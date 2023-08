Reaktion gefordert

Die Überraschung am ersten Spieltag war mit Sicherheit die deutliche 1:8 Klatsche von Manhartsberg zuhause gegen Nappersdorf. „Diese Niederlage werden wir aufarbeiten“, hat Manhartsberg-Sektionsleiter Thomas Warbinek angekündigt und fordert ein anderes Gesicht seiner Mannschaft. In Wildendürnbach gibt es die Chance, die ersten drei Punkte zu holen. Die Wildendürnbacher haben ihr Auftaktspiel in Leitzersdorf mit 1:4 verloren.

„Damit haben wir nicht gerechnet“, konnte es Nappersdorf-Spieler und Sektionsleiter Reinhard Krysl kaum fassen, dass sie ihr Auftaktspiel 8:1 gewannen und damit der erste Tabellenführer sind. Dennoch bleibt man am Boden: „Man darf jetzt aber nicht glauben, dass wir Titelfavorit sind.“ Beim ersten Heimspiel der neuen Saison empfangen sie Grabern.

Grabern will „schönes Gefuhl“ mitnehmen

Der SU konnte zuhause gegen den Neuling der SG Röschitz/Sitzendorf die ersten drei Punkte holen. Dementsprechend war auch der neue Trainer Klaus-Jürgen Spätauf glücklich: „Es ist ein schönes Gefühl, zuhause gewonnen zu haben“. Dieses Gefühl soll auch auswärts mitgenommen werden in Nappersdorf trotz des fulminanten Auftakts des USV.

Die Pulkauer müssen auswärts in Hollabrunn ran, die mit dem 8:2 über Hanfthal ein erstes Ausrufezeichen gesetzt haben. Der SV unterlag in der ersten Runde Guntersdorf trotz früher Führung. Dabei verloren sie nicht nur das Spiel, sondern auch Donald Kastrati. Der Neuzugang hat bei einem hohen Ball ein Geräusch im Unterschenkel gespürt. Es ist fraglich, ob er in dieser Woche dabei sein kann. Bei Guntersdorf ist laut Obmann Frank Kurzweil „der Auftakt gelungen, nun heißt es weiterarbeiten“. Die Helebrant-Truppe empfängt am kommenden Sonntag Gaubitsch, die auch das erste Spiel gewonnen haben.