Richtungsweisende Woche

In dieser Woche bestreiten die vier Mannschaften Manhartsberg, Nappersdorf, Hanfthal und Pleissing ihre fehlenden Spiele. Speziell für Manhartsberg wird das Nachtragsspiel gegen Nappersdorf ein sehr wichtiges. Gewinnt das die Kriz-Truppe sind sie bis auf drei Punkte dran an Tabellenführer Eintracht Pulkautal. Die Hoffnung auf den Meister würde weiterleben. Über das 1:0 gegen Grabern aus der Vorwoche war man „sehr erleichtert.“ Ob Nespesny, der fehlte, wieder mitwirken kann, ist noch unklar. Nappersdorf möchte den fünften Platz weiter einzementieren und bei einem Sieg könnten sie Manhartsberg eventuell praktisch aus dem Titelrennen werfen.

Pleissing will endlich wieder gewinnen

"Wir hatten leider krankheitsbedingte Ausfälle. Wieder gab es Schirientscheidungen, die unglaublich sind, aber mit dem muss man anscheinend als Letzter leben“, war Pleissing-Obmann Karl Mischling angefressen nach dem 1:2 in Gaubitsch, wo sie wieder knapp dran waren an einem Punktgewinn oder mehr. Es war die siebente Niederlage im siebenten Frühjahrsspiel, insgesamt die elfte Niederlage in Folge für den USV. Seit zwölf Spielen wartet die Mikloska-Truppe auf einen vollen Erfolg. Der letzte Sieg datiert vom 23.9.2022, als sie mit 3:2 in Grabern gewonnen haben. Gegen Hanfthal ist die Chance wieder da, zu punkten.

Von den Titelkandidaten sind am Wochenende nur Fallbach am Samstag gegen Nappersdorf im Einsatz. Der Rest spielt zeitgleich am Sonntag. Die Eintracht empfängt Gaubitsch, Hollabrunn muss in Wildendürnbach, Manhartsberg in Pleissing ran.