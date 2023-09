Verfolger-Duell in Gaubitsch

Gaubitsch und Leitzersdorf treffen im Topspiel aufeinander und haben einige Gemeinsamkeiten. Beide halten bei 13 Punkten, haben zwei Zähler Rückstand auf die Tabellenführung und konnten in der vergangenen Woche Heimsiege einfahren. Weiters waren beide Trainer nicht ganz mit dem Spiel zufrieden. „Ehrlich gesagt haben wir nur die ersten 20 Minuten der zweiten Hälfte gefallen. Wenn wir so gegen Gaubitsch auftreten, kann das nichts werden“, erwartet sich Leitzersdorf-Trainer Martin Haselmayr ein anderes Gesicht seines Teams. Gaubitsch-Trainer Wolfgang Berger bemängelte die Chancenauswertung: „Die schweren Tore haben wir gemacht, die einfachen nicht. Spielerisch ist noch Luft nach oben.“

Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften fand im Februar diesen Jahres statt. In einem Freundschaftsspiel auf neutralem Boden trennten sich Gaubitsch und Leitzersdorf (damals in der Weinviertel Süd) 3:3. Das letzte Duell in einem Pflichtspiel lag schon etwas länger zurück, genauer gesagt zehn Jahre. Am 1.Mai 2013 gewann Gaubitsch auf eigener Anlage mit 4:0.

Pulkau und Manhartsberg derzeit unter den Erwartungen

Nappersdorf könnte bestenfalls davon profitieren, sollte es zwischen Gaubitsch und Leitzersdorf keinen Sieger geben. Dafür müssten sie selbst in Hagendorf bei Fallbach gewinnen. „Keine einfache Aufgabe“, weiß Nappersdorf-Spieler und Sektionsleiter Reinhard Krysl. Beim letzten Duell drehte der USV einen Pausenrückstand beim USC und gewann das Spiel noch. Die Schütt-Truppe konnte in der Vorwoche drei Punkte aus Röschitz „entführen“, Matchwinner war dabei mit einem Doppelpack Tomas Prokes. „Tomas hat sich gut in die Partie hineingearbeitet“, gab es von Trainer Peter Schütt ein Sonderlob für ihn.

Pulkau und Manhartsberg stehen nach fünf Runden nicht da, wo sie sein wollen und sollen. Manhartsberg hat erst fünf Zähler auf dem Konto und ist Achter, Pulkau wartet immer noch auf den ersten Punkt. Beide Mannschaften brauchen die drei Punkte unbedingt. Die Narovec-Truppe will endlich anschreiben und bestenfalls vom letzten Platz nach dieser Runde weg und das Kriz-Team hat bereits zehn Zähler Rückstand auf die Spitze. Ein Sieg ist notwendig, um den Kontakt zu den vorderen Plätzen nicht zu verlieren. Guntersdorf will gegen die SG Röschitz/Sitzendorf nachlegen und bei Hanfthal gegen Wildendürnbach treffen zwei Bezirksvertreter aufeinander, die erst bei drei Punkte liegen und den Abstand zum Schlusslicht vergrößern wollen.