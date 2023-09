Wer bleibt ungeschlagen?

Leitzersdorf hat weiterhin eine fast makellose Bilanz vorzuweisen. Fünf der sechs Partien konnten sie gewinnen. Auch das Topspiel in Gaubitsch konnte der USV siegreich gestalten. Unser Spielplan ist voll aufgegangen“, sagte USV-Coach Martin Haselmayr. Ihr kommender Gegner ist Hanfthal. Der UFC siegte am letzten Spieltag gegen Wildendürnbach. Damit gelang aus ihrer Sicht ein wichtiger Befreiungsschlag.

Die Haselmayr-Truppe legt am Samstag nach, Tags davor ist der Tabellenführer am Zug. Nappersdorf empfängt Guntersdorf. Der USV-Zug scheint keine Bremse zu haben. Sechs Spiele - sechs Siege. Auch Fallbach konnte sie nicht stoppen und musste sich mit 0:1 geschlagen geben. „Wir schauen von Spiel zu Spiel“, lautet die Devise von Nappersdorf-Spieler und Sektionsleiter Reinhard Krysl. Guntersdorf ist nun seit drei Spielen ungeschlagen und hat die letzten beiden gewonnen. In der Verteidigung müssen sie aber umbauen, da Christopher Bauer mit einem Bänderriss die restliche Herbstsaison ausfällt.

Besonderes Wiedersehen

Manhartsberg konnte in Pulkau letzte Woche wieder einen Sieg feiern. „Es war eine Befreiung. Ob es der Beginn einer Siegesserie wird, werden wir sehen“, sagt Sektionsleiter Thomas Warbinek. Gegner Gaubitsch musste gegen Leitzersdorf die erste Saisonniederlage hinnehmen und das, obwohl sie laut Trainer Wolfgang Berger „sechs, sieben Hunderter“ vergeben haben. Beim SV hat sich gezeigt, wie wichtig das Sturm-Duo Nespesny und Mikolasek war, die an allen drei Toren direkt beteiligt waren.

Pulkau wartet immer noch auf den ersten Punkt. Gegen Manhartsberg war die Narovec-Truppe knapp dran, doch am Ende mussten sie sich wieder geschlagen geben. Nun geht es nach Grabern. Grabern? Da war doch was. Es kommt zum Wiedersehen von Grabern-Trainer Klaus-Jürgen Spätauf mit einem Ex-Verein. Die Vorfreude ist bei beiden Mannschaften groß. Man darf gespannt sein, wer sich am Ende durchsetzen wird.