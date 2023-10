Wer wird Vize-Herbstmeister?

Bei Grabern ist der Wurm drin. Seit sieben Spielen ist die Spätauf-Truppe sieglos, diese Partien wurden allesamt verloren. Bei der 1:2 Niederlage bei Manhartsberg war man laut Sektionsleiter Ernst Semmelmeyer „mit Sicherheit nicht die schlechtere Mannschaft“. Die letzte Chance im Herbst haben die Graberner gegen Hanfthal, die ihrerseits viermal in Folge nicht gewinnen konnten.

Pulkau hatte in der Vorwoche gegen Wildendürnbach mit einigen Ausfällen zu kämpfen, zudem wird wohl Mittelfeldspieler Zaturecky wegen einer Knieverletzung ausfallen. 0:6 und 1:5 lauteten die letzten beiden Ergebnisse der Narovec-Truppe. „Wir haben uns von fünf Toren drei selbst geschossen“, ärgerte sich Pulkau-Obmann Robert Hahn. In Hagendorf bei Fallbach soll wieder ein Dreier her. Der USC musste sich in Hollabrunn geschlagen geben. „Erste Halbzeit hatten wir wenig Entlastung, zweite Hälfte waren wir aktiver“, befand Fallbach-Trainer Peter Schütt. Sie wollen auf dem fünften Platz überwintern.

Guntersdorf empfängt zum Abschluss der Hinrunde Hollabrunn. „Wir haben einen mehr als starken Gegner vor der Brust und hoffen auf viele Zuschauer“, sagt Guntersdorf-Obmann Franz Kurzweil. Der ATSV war erleichtert, gegen Fallbach die drei Punkte geholt zu haben. „Gewonnen ist gewonnen“, schnaufte Hollabrunn-Sektionsleiter Gerhard Köck durch und hofft, in Guntersdorf mit einem positiven Abschluss in die Winterpause zu gehen.

Dreikampf um den Vize-Herbstmeister

Der ATSV hat noch die Chance, auf dem zweiten Platz zu überwintern. Ebenso wie Gaubitsch und der derzeit zweitplatzierte Nappersdorf. Die Gaubitscher müssen zum Hinrunden-Abschluss im Bezirksduell nach Wildendürnbach. Sie konnten als erste Mannschaft Nappersdorf eine Niederlage zufügen. „Es war eine gute Partie von uns und wir hatten das bessere Wind-Ende für uns“, ordnete Gaubitsch-Trainer Wolfgang Berger den Sieg ein. Auch die Wildendürnbacher waren in der Vorwoche siegreich und bereits in der ersten Halbzeit das Spiel entscheiden. „Wir haben ihre Fehler super ausgenutzt“, sagt Wildendürnbach-EDV-Beauftragter Alfred Eigner.

Nappersdorf hat in der letzten Herbstrunde das Topspiel der Runde vor der Brust. Der USV empfängt den Herbstmeister Leitzersdorf. Die Leitzersdorfer machten diesen nach einem 5:0 über die SG Röschitz/Sitzendorf perfekt. „Wir haben die Pflichtaufgabe erfüllt und sind völllig verdient Herbstmeister“, freut sich Leitzersdorf-Trainer Martin Haselmayr über die sichere Halbzeit-Führung. Sie haben fünf Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger Nappersdorf.

Bei einem Sieg könnten sie die Jäger noch weiter distanzieren. „Es war klar, dass es mal so kommt. Gegen Leitzersdorf haben wir aber die Chance, die Liga spannend zu halten. Vor heimischem Publikum wollen wir unbedingt gewinnen“, bleibt Spieler und Sektionsleiter Reinhard Krysl kämpferisch. Manhartsberg möchte bei der SG Röschitz/Sitzendorf einen positiven Abschluss der Hinrunde erreichen. „Hoffentlich können wir nach dem Sieg gegen Grabern auch gegen die SG nachlegen“, hofft Manhartsberg-Sektionsleiter Thomas Warbinek auf weiteren Punktezuwachs.