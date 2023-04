Zieht Hollabrunn davon?

Werbung

Am Freitag steigt das große Topspiel zwischen Hollabrunn und der Eintracht Pulkautal. Beide Mannschaften sind noch ungeschlagen. Die Eintracht holte sieben Punkte, Hollabrunn gar alle neun Punkte. Der ATSV ist die einzige Mannschaft, die im Frühjahr noch keinen Gegentreffer erhalten hat. Eintracht-Trainer Maximilian Pabst weiß, was definitiv nicht passieren darf: „Wir haben gegen Wildendürnbach die ersten 20 Minuten verschlafen und sind erst mit dem Führungstreffer besser ins Spiel gekommen“. Das Hinspiel wird die Eintracht noch in bester Erinnerung haben. Da gewannen sie nämlich nach 1:3 Rückstand noch mit 4:3.

EIne der beiden Serien wird also am Freitag definitiv enden. Entweder die Siegesserie von Hollabrunn oder die Ungeschlagen-Serie der Eintracht. Eines ist jedoch auch klar. Dieses Spiel könnte für eine kleine Vorentscheidung im Titelkampf sorgen. Sollte nämlich der ATSV siegreich aus diesem Schlagerspiel hervorgehen, hätten sie bereits fünf Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger. Das wäre zwar unmöglich, aber schwer aufzuholen. Sollte aber die Eintracht gewinnen, sind sie Tabellenführer und alles bliebe eng beisammen.

Verfolger könnten profitieren

Auf einen Punktverlust von Hollabrunn hoffen auch die anderen Verfolger. Diese könnten näher an die Tabellenspitze kommen. Dafür müssen sie natürlich ihre Spiele gewinnen. Zwei dieser Verfolger stehen sich im direkten Vergleich gegenüber. Während Fallbach in Gaubitsch antritt, empfängt Manhartsberg Nappersdorf. Die Gremmel-Truppe verlor in der Vorwoche eine laut Spieler und Sektionsleiter Reinhard Krysl „Schweinspartie“ gegen Gaubitsch mit 0:1. Die Kriz-Truppe musste sich trotz 4:1 Führung in Guntersdorf mit einem 4:4 begnügen. „Natürlich solltest du ein 4:1 trocken nachhause spielen, aber ein Tor der Gegner, Verunsicherung auf unserer Seite und eigentlich ungefährliche Situationen werden zu Toren“, meinte Sektionsleiter Thomas Warbinek. Nach zwei sieglosen Spielen wollen sie wieder in die Erfolgsspur zurückkehren.

„Die ersten 30 Minuten waren ein Totalausfall bei uns. In dieser Phase haben wir auch fünf Treffer erzielen. Der Rest vom Spiel war dann besser“, lautete die Analyse von Pleissing-Obmann Karl Mischling nach dem 1:6 bei Fallbach. Nun wartet mit Hanfthal ein Gegner, der auf Augenhöhe ist. Beide Teams trennen nur fünf Punkte. Ein Sieg des USV und man könnte einen wichtigen Befreiungsschlag landen. Bei einer Niederlage würde es wohl auf einen Zweikampf mit Grabern um die „Rote Laterne“ hinauslaufen, die niemand haben will.

Die Spiele im Überblick:

Freitag, 20 Uhr: Gaubitsch - Fallbach (S. Celik), Grabern - Wildendürnbach (M. Temizsoy), ATSV Hollabrunn - Eintr. Pulkautal (Ivankovic).

Samstag, 16.30 Uhr: Manhartsberg - Nappersdorf (G. Ratzberger).

Sonntag, 16.30 Uhr: Pleissing/W. - Hanfthal (Mona), Pulkau - Guntersdorf (Lenk)

.