Der Verletzungsteufel wütet in Guntersdorf

Für den SC Guntersdorf gab es in der vergangenen Woche nichts zu holen. In Hagendorf verlor die Helebrant-Truppe gegen Fallbach mit 1:4. Nach vier Spielen ohne Niederlage war das nun die zweite in Folge. Eine Analyse des Spiels gab es von Obmann Franz Kurzweil: „Die ersten 20 Minuten gehörten eindeutig uns, wir hatten auch zwei gute Möglichkeiten. Bis zur Halbzeit fielen wir aber immer mehr zurück und Fallbach wurde immer stärker. Mit dem Doppelschlag vor der Halbzeitpause und nach Wiederbeginn war das Spiel für uns ver-loren.“

Auch weil bei den Guntersdorfern in den letzten Wochen immer mehr der Verletzungsteufel zuschlug. Die etatmäßige Innenverteidigung fehlt ja bereits seit einigen Wochen: Christopher Bauer ist wegen eines Bänderrisses im Knöchel zum Zuschauen gezwungen und Stefan Hausgnost erlitt einen Kreuzbandriss. Zusätzlich fiel Christian Hogl gegen Fallbach mit einer Knöchelverletzung aus. Zudem sind Stephan Petz, Patrick Schieszling, David Kriva und Georg Kurzweil ebenfalls nicht zu hundert Prozent fit, konnten die letzten Spiele aber absolvieren.

Keine Kritik am Trainer

„Oldrich macht bisher sehr gute Arbeit und hat auch bei jedem Spiel mit einer anderen Startelf anfangen müssen, hier ist eben auch eine Weiterentwicklung und kontinuierliche Trainingsarbeit schwer umzusetzen. Die jungen Spieler brauchen noch Zeit und müssen sich aber auch mehr Selbstvertrauen und Zutrauen ihn ihre Leistungsfähigkeit erarbeiten“, erklärt Kurzweil.

Die Guntersdorfer liegen mit drei Siegen, drei Unentschieden und drei Niederlagen auf dem sechsten Platz und damit – wie passend – genau im Mittelfeld der Tabelle. „Für die letzten beiden Spiele in Hanf-thal und daheim gegen Hollabrunn müssen wir mit dem Kader spielen, welcher eben verfügbar ist“, so Kurzweil gelassen. Und wohin soll es im Frühjahr gehen? „Jedenfalls wollen wir schon in der 2. Klasse auch eine sportliche Weiterentwicklung fortführen, da ja auch eine sportliche Perspektive gegeben sein muss. Wir brauchen aber dazu jeden Spieler und den Trainer. Denn als Funktionär können wir nur die Voraussetzungen schaffen, die Ergebnisse liefern ja dazu andere ab, hier muss der gesamte Kader aber auch ein gemeinsames sportliches Ziel verfolgen.“