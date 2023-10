Sportlicher Sinkflug hält an

Im Bezirksfußball war Röschitz vor noch nicht allzu langer Zeit die Nummer drei hinter Horn und Landesligist Eggenburg. Der größte Erfolg war der Vizemeistertitel 2017/18 in der Gebietsliga. Doch in den vergangenen Jahren bekam der Verein sportlich keinen Fuß mehr auf den Boden. Zunächst in einer Spielgemeinschaft mit Roggendorf, nun mit Sitzendorf: Die Talfahrt hält weiter an. Der sportliche Tiefpunkt ist nunmehr erreicht: Nach der 2:4-Heimniederlage gegen Hollabrunn steht Röschitz/Sitzendorf mit einem Sieg und sechs Niederlagen an der vorletzten Stelle der 2. Klasse Pulkautal. Nur dank der leicht besseren Tordifferenz gegenüber Pulkau ist man nicht Letzter. Damit wurde die Mannschaft richtiggehend durchgereicht: Abstieg Gebietsliga, gefolgt vom Abstieg aus der 1. Klasse, nun Letzter der 2. Klasse. In Zahlen ausgedrückt: Von den vergangenen 59 Spielen konnte Röschitz nur fünf gewinnen, acht endeten unentschieden, gleich 46 gingen verloren. Das Torverhältnis lautet 61:200.

Trainer Manfred Mutz, der die Mannschaft im vorigen Winter übernahm, nimmt es noch gelassen: „Wir haben derzeit auch viel Pech. Im Finish riskieren wir, dann spielen wir Hollywood und fangen uns dann meistens noch ein entscheidendes Gegentor an. So ist der Fußball, so ist das Leben.“

Gegen Hollabrunn kassierte die SG knapp vor der Pause in Unterzahl – nach einer Verletzung konnte nicht gleich gewechselt werden – das 0:2. Nach dem Anschlusstreffer zum 2:3, gelang Hollabrunn aus einem Konter in der Nachspielzeit der Treffer zum 4:2-Endstand.

Am Samstag kommt's übrigens zum Showdown im Kampf gegen den letzten Platz: Röschitz tritt bei Schlusslicht Pulkau an.