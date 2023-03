Fallbacher Kantersieg im Derby

Ohne dem angeschlagenen Keeper Martin Steingassner ging Fallbach ins Derby gegen die Wildendürnbacher, die nach dem 0:3 im Herbst auf Revanche aus waren – allerdings sollte es für den jungen Fallbacher Ersatzkeeper Felix Madner ein überraschend ruhiger Arbeitstag werden. Die Heimischen kauften der Oberndorfer-Elf von Minute eins weg die Schneid ab und gingen durch einen Kopfball von Klaus Zechmeister schnell in Führung, was Trainer Peter Schütt besonders freute: „Ich hab ihm beim Training am Dienstag noch gezeigt, wie er bei der Ecke hineinlaufen soll. Er hat es genau so umgesetzt“.

Die Gäste hatten wenig später eine ihrer wenigen gefährlichen Offensivaktionen, der für Trainer Klaus Oberndorfer mögliche Elfmeterpfiff blieb aber aus. Nach einer halben Stunde zeigte Schiri Ferdi Özdogan auf der anderen Seite auf den Punkt, nachdem Dominik Silinger von Keeper Tobias Madner abgeräumt wurde. Manuel Prokesch ließ sich die Chance nicht entgehen und stellte auf 2:0. Die giftigen Gastgeber ließen durch Prokesch und Benjamin Plat weitere gute Chancen aus, bei den Gästen wurde eine der wenigen Möglichkeiten auf der Linie geklärt. In Halbzeit zwei blieb der UFC offensiv harmlos und nach einem Silinger-Stangler machte Georg Schild in Minute 76 den Deckel drauf.

UFC-Trainer Klaus Oberndorfer hinterfragte die Einstellung einiger Spieler

Genug hatten die Gastgeber aber noch nicht, in den Schlussminuten gab es nach einem Foul von Patrick Eder an Prokesch einen weiteren Elfer, den Rostislav Varada zum 4:0-Endstand verwandelte. USC-Coach Peter Schütt freute sich über den furiosen Auftakt: „Wir waren sehr präsent und auch die ganz Jungen haben ihre Leistung gebracht. Ich hätte gedacht dass es enger wird“. Oberndorfer war mit dem Auftritt seines Teams gar nicht glücklich: „Der Sieg war auch in der Höhe verdient. Manche Spieler haben eine Einstellung gehabt, mit der kannst du kein Derby gewinnen“.

Fallbach - Wildendürnbach 4:0 (2:0)

Samstag, 25. März 2023, Hagendorf, 111 Zuseher, SR Ferdi Oezdogan

Tore:

1:0 Klaus Zechmeister (6.)

2:0 Manuel Prokesch (28., Elfmeter)

3:0 Georg Schild (76.)

4:0 Rostislav Varada (85., Elfmeter)

Fallbach: F. Madner, J. Niessler, F. Weichselbaum, C. Schodl, K. Zechmeister, A. Nekam, B. Plat (66. G. Schild), R. Varada, M. Prokesch (82. G. Wabra), D. Silinger (78. P. Frühwirth), J. Krejci; S. Grohmann, F. Böhm

Trainer: Peter Schütt

Wildendürnbach: T. Madner, B. Bieder, T. Krista (83. J. Böck), M. Neoral (67. A. Graf), E. Kastner (67. E. Krebs), D. Sural, J. Lidmila, E. Hradil, M. Attia (83. M. Böhm), B. Antoni, P. Eder; D. Schodl, D. Kölbl

Trainer: Klaus Oberndorfer

Karten:

Gelb: Patrick Frühwirth (81., Foul) bzw. Patrick Eder (84., Foul)